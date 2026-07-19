Яйця дешевшають до рекордних цін: чи можна їх довго зберігати

Покупці обговорили способи зберігання продукту якомога довше

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Українка показала у соцмережах ціну на яйця, яка привернула увагу користувачів. Її допис швидко зібрав обговорення, адже люди почали ділитися власними способами зберігання цього продукту.

Як показала на фото користувачка "Тhreads" під ніком "zhakhalova_svitlana", одне яйце С1 коштує 2,30 гривні. Вона підписала свій допис запитанням, чи можна заморожувати яйця, щоб скористатися низькою ціною зараз і не витрачати більше коштів у зимовий період.

Користувачі пояснили, що яйця справді можна зберігати у морозильній камері, але краще робити це правильно. Деякі радять попередньо розбивати яйця, збивати їх та заморожувати порціями. Також можна окремо зберігати білки та жовтки — білки після розморожування добре підходять для випічки.

Українці поділилися секретами збереження яєць

Одна з учасниць обговорення зазначила, що заморожувала білки, а потім використовувала їх для приготування десертів. Водночас цілий жовток після розморожування може змінити консистенцію та стати більш щільним.

Користувачі розповіли про власний досвід заморозки

У коментарях також згадали старий спосіб зберігання яєць — консервацію у вапняному розчині. Такий метод використовували раніше, коли не було холодильників, особливо в періоди, коли кури несли багато яєць.

Старий спосіб зберігання яєць знову згадали

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, навіщо виробники залишають спеціальні отвори на упаковках з яйцями.