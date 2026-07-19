Яйца дешевеют до рекордных цен: можно ли их долго хранить

Покупатели обсудили способы хранения продукта как можно дольше

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Украинка показала в соцсетях цену на яйца, привлекшую внимание пользователей. Ее сообщение быстро собрало обсуждение, ведь люди начали делиться собственными способами хранения этого продукта.

Как показала на фото пользовательница "Threads" под ником "zhakhalova_svitlana", одно яйцо С1 стоит 2,30 гривны. Она подписала свое сообщение вопросом, можно ли замораживать яйца, чтобы воспользоваться низкой ценой сейчас и не тратить больше денег в зимний период.

Пользователи объяснили, что яйца можно хранить в морозильной камере, но лучше делать это правильно. Некоторые советуют предварительно разбивать яйца, взбивать и замораживать порциями. Также можно отдельно хранить белки и желтки – белки после размораживания хорошо подходят для выпечки.

Украинцы поделились секретами сохранения яиц

Одна из участниц обсуждения отметила, что замораживала белки, а затем использовала их для приготовления десертов. В то же время, целый желток после размораживания может изменить консистенцию и стать более плотным.

Пользователи рассказали о собственном опыте заморозки

В комментариях также упомянули старый способ хранения яиц – консервацию в известковом растворе. Такой метод использовали раньше, когда не было холодильников, особенно в периоды, когда куры несли много яиц.

Старый способ хранения яиц снова вспомнили

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем производители оставляют специальные отверстия на упаковках с яйцами.