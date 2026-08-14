Полякова носить годинник з діамантами за 2 мільйони: такі мають "обрані" (фото)

Як у Джулії Робертс і дружини Кріштіану Роналду

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Українська співачка Оля Полякова "засвітила" на своїй руці розкішний ювелірний годинник, вартість якого оцінюється від €40 000 (орієнтовно 2 млн гривень). "Телеграф" з’ясував, що за модель обрала артистка.

На дорогий аксесуар звернув увагу автор блогу про годинники cats_and_watches у Threads. Йдеться про жіночий ювелірний годинник Chopard L’Heure Du Diamant Oval, референс 139384-1104. Їхня орієнтовна вартість становить близько €40 000-45 000.

Корпус цієї моделі діаметром 34,2 мм виконаний з 18-каратного білого золота, а безель прикрашений великими діамантами класичного огранювання. Овальний перламутровий циферблат доповнений римськими цифрами та оточений діамантовим обрамленням.

Особливо виразно годинник виглядає у поєднанні з чорним лакованим ремінцем зі шкіри крокодила. Модель оснащена механізмом із ручним заводом, який показує години та хвилини. Запас ходу складає близько 30 годин.

Chopard давно асоціюється зі світом кіно та червоних доріжок: бренд є офіційним партнером Каннського кінофестивалю. Ювелірний годинник Chopard із колекцій Happy Diamonds та L’Heure du Diamant регулярно з’являється на знаменитостях. Подібні прикраси обирали, зокрема, Джулія Робертс, Пенелопа Крус, Белла Хадід та Маріон Котіяр, а також дружина Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес.

Раніше в мережі помітили на руці чоловіка Олі Полякової рідкісну модель від легендарного бренду. Це творіння одного з найвідоміших годинникових дизайнерів у світі.