30 гривень за кожну зупинку: у Києві висунули нечувану ініціативу щодо вартості проїзду

Якщо ініціативу підтримали б, тролейбуси та метро стали б "золотими"

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Українець пропонує запровадити у Києві прогресивну шкалу оплати проїзду в комунальному транспорті. Оплата могла б залежати від кількості зупинок, які проїхав пасажир.

Петицію №14459 з такою пропозицією на сайті Київської міської ради опублікував Андрій Машков. Він пропонує, щоб вартість проїзду однієї зупинки у комунальному транспорті коштувала 30 гривень. Проїхав дві — плати 60, три — 90. Таким чином, тому, хто проїхав у автобусі, тролейбусі, трамваї чи метро 10 зупинок, змушений буде заплатити 300 гривень. На думку автора петиції, така система дозволить суттєво збільшити доходи комунальних підприємств з надання послуг з перевезення пасажирів.

До слова, один з найдовших тролейбусних маршрутів Києва — маршрут №30, який сполучає лівобережний житловий масив Троєщина з правобережною Чоколівкою. Він налічує 45 зупинок у прямому напрямку (від Милославської до Кадетського Гаю) та 40 зупинок у зворотному напрямку. Загальна довжина шляху становить 24,25 км.

Якщо влада погодила б пропозицію Андрія Машкова, вартість проїзду тролейбусом №30 у прямому напрямку від початку до кінця влетіла б у копієчку. Пасажиру довелося б сплатити 1350 гривень. Зараз разовий проїзд у комунальному транспорті столиці незалежно від відстані коштує 30 гривень.

Збір підписів під ініціативою розпочався 13 серпня 2026 року. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 26 людей. Київська міська рада буде зобов'язана розглянути пропозицію, якщо вона набере 6 тисяч голосів. До кінця голосування залишається 59 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу ідею автора цієї петиції. Він запропонував запровадити в Києві моторні човни та шлюпки для перевезення пасажирів річкою Дніпро.