У водія є лише кілька секунд: на якій відстані камера бачить перевищення швидкості

Найближче до камери опиняються автомобілі у правій смузі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Слідкують за дотриманням швидкісного режиму на дорогах за допомогою автоматики — камери у містах та на трасах фіксують порушення та додають його в систему. Про камери попереджає спеціальний знак, тож у водія може бути шанс знизити швидкість до дозволеної, проте на це в нього є тільки кількадесят метрів.

За даними "РадіоТрек", встановлюють знак попередження про автоматичну фіксацію порушень на певній відстані від самої камери. Вона залежить від розташування:

у містах — за 100-200 метрів

на заміських дорогах — 200-500 метрів

на трасах — за 500-700 метрів.

Це дає водію приблизно 10 секунд для того, щоб плавно знизити швидкість, якщо він її трохи перевищив. "Телеграф" нагадає — максимально дозволена в місті — 50 км/годину, за межами міста — 90 км/годину, на дорогах з розділювальною смугою — 110 км/год, на автомагістралях — 130 км/годину. Якщо їхати зі швидкістю 130 км/годину дорогою з розділювальною смугою, то є лише 13 секунд, щоб встигнути скинути швидкість до максимально допустимої.

Обмеження швидкості та штрафи за первищення в Україні/Інфографіка "Телеграф"

На якій відстані камера фіксує порушення

Камери розташовують не прямо перед водієм, а вгорі чи збоку, тож відстань залежить від розташування автівки. Найменша відстань для фото — у машин в крайній правій смузі — від 6 до 12 метрів, в середині — від 15 до 25 метрів, а в крайній лівій смузі — від 20 до 35 метрів. За даними польського автосайту, максимальна технічна здатність камери зафіксувати порушення — 60 метрів, тоді як здебільшого це до 30 метрів.

Камера над дорогою

Що відбувається з фото порушника та які штрафи

Перед тим, як водій побачить штраф, система має зафіксувати державний знак, дату, час, координати місця, швидкість руху та порівняти із обмеженням на ділянці. Якщо перевищити швидкість набагато — загальмувати водій не встигне, адже автомобіль буде поруч. Тож залежно від перевищення, буде і штраф відповідний. В Україні відповідальність настає при перевищенні швидкості на понад 20 км/год — 340 грн, при перевищенні на понад 50 км/год — 1700 грн.

Систему неодноразово пропонували вдосконалити. Одна з пропозицій, коли камер буде достатньо, заміряти час, за який водій долає певну ділянку між двома камерами і в разі, якщо середня швидкість вища — виписувати штраф. Проте це наразі лише ідея.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штрафи для водіїв за перевищення швидкості в Україні — одні з найнижчих у Європі. Після трагедії в Києві, коли водій влетів в підземний перехід та вбив людей, їх пропонували збільшити в рази.