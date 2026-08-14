"Параноїдальний щур": невідоме фото Путіна на публіці спливло у мережі

Рідкісний кадр Путіна з Лукашенком сплив через роки

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У мережі обговорюють архівне фото президента Росії, зроблене під час його публічної появи у Санкт-Петербурзі у 2018 році. Користувачі згадують зустрічі з російським президентом та розповідають, яким він виглядає наживо.

Однією з учасниць обговорення стала користувач Threads Олена. Вона опублікувала фотографії, зроблені з балкона Маріїнського театру, на яких Путін сидить у партері поряд із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Я у 2018 році в Маріїнці сиділа над плешивим зверху. Він у партері з Лукашенком, а я прямо над ними на балконі", — написала Олена. За її словами, через присутність Путіна початок вистави затримали приблизно на півтори години.

Користувачка також звернула увагу на незвичайну деталь: на знімку як геолокація вказано Пулково — аеропорт Санкт-Петербурга, хоча фотографію було зроблено в Маріїнському театрі. На опублікованому кадрі дійсно видно позначку з іншою локацією.

У коментарях користувачі почали іронізувати над тим, що російський диктатор знаходився просто під балконом, з якого було зроблено знімок. Один із підписників, Олександр, запитав авторку, чи не могла вона "скинути на російського диктатора цеглу".

Інші почали обговорювати зовнішній вигляд та охорону Путіна. "Який же він забитий параноїдальний щур", — написав один із коментаторів. Інший зазначив: "А довкола щільне кільце ФСОшників, насолоджуються виставою".

Також згадали випадки затримок заходів за участю Путіна. "Завжди спізнюється, треба ж значущості надати своїй нікчемній персоні", — написав один із користувачів.

Деякі коментарі були витримані у чорному гуморі. "Ех, ось би лише один, малесенький метеорит", — написала інша учасниця обговорення.

Нагадаємо, що днями Путін вперше за 26 років відвідав Курили. Це може мати наслідки для відносин РФ із Японією.