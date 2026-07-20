Фаны зовут ее замуж: 20-летняя принцесса произвела фурор на чемпионате мира (фото)

Похоже, будущая королева стала главной звездой мундиаля

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Спадкоємниця іспанського престолу принцеса Леонор підкорила соцмережі. Після появи нових кадрів із 20-річною майбутньою королевою із чемпіонату світу шанувальники з різних країн буквально засипали її компліментами, а деякі користувачі мережі вже навіть пропонують їй вийти за них заміж.

У коментарях під публікаціями, присвяченими принцесі, прихильники залишають десятки зізнань. Один із користувачів з Ірану написав, що радий перемозі Іспанії та звернувся до Леонор із теплими словами: "Вітаю тебе, моя люба принцесо! Нарешті Іспанія, моя кохана країна, виграла Кубок світу. Я дуже радий, що Іспанія перемогла. Я вітаю найдорожчу людину, яку я люблю, мою любу принцесу Леонор".

Інші коментатори також не приховували свого захоплення. "Моя любов, я думаю про тебе", "Люблю тебе, моя Фаззо", "Найкрасивіша принцеса з усіх королівських домів" — такі повідомлення залишають прихильники під публікаціями про спадкоємицю іспанської корони.

Принцеси Іспанії Леонор та Софія. Фото: Getty Images

Популярність Леонор в Іспанії настільки велика, що місцеві медіа вже кілька років називають це явище "леонорманією". Донька короля Феліпе VI та королеви Летиції поступово готується до майбутньої ролі глави держави — саме вона одного дня має стати королевою Іспанії.

Принцеси Іспанії Леонор та Софія. Фото: Getty Images

Леонор народилася у 2005 році та є старшою дитиною іспанського монарха. У неї є молодша сестра — інфанта Софія, яка народилася у 2007 році. Після навчання у престижному міжнародному коледжі вона UWC Atlantic вона вступила до Генеральної військової академії Іспанії.

Леонор пройшла підготовку у всіх трьох видах збройних сил країни — сухопутних військах, військово-морському флоті та авіації. У 2024 році вона завершила перший етап навчання та отримала звання молодшого офіцера армії. Згодом продовжила підготовку у військово-морському училищі, де брала участь у тривалому навчальному поході на вітрильнику "Хуан Себастьян де Елькано".

Принцеса Іспанії Леонор. Фото: Getty Images

У липні 2026 року принцеса завершила останній етап військової освіти у Генеральній академії авіації та космосу. Під час урочистої церемонії її батько, король Феліпе VI, вручив їй одну з високих військових відзнак — Великий хрест за заслуги у сфері авіації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незвичайна деталь в образах принцеси Діани привернула увагу мережі. Вона боролася за права жінок.