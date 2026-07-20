Фаны зовут ее замуж: 20-летняя принцесса произвела фурор на чемпионате мира (фото)

Похоже, будущая королева стала главной звездой мундиаля

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Преемница испанского престола принцесса Леонор покорила соцсети. После появления новых кадров с 20-летней будущей королевой чемпионата мира поклонники из разных стран буквально засыпали ее комплиментами, а некоторые пользователи сети уже даже предлагают ей выйти за них замуж.

В комментариях под публикациями, посвященными принцессе, поклонники оставляют десятки признаний. Один из пользователей из Ирана написал, что рад победе Испании и обратился к Леонор с теплыми словами: "Приветствую тебя, моя дорогая принцесса! Наконец Испания, моя любимая страна, выиграла Кубок мира. Я очень рад, что Испания победила. Я поздравляю самого дорогого человека, которого я люблю".

Другие комментаторы тоже не скрывали своего восторга. "Моя любовь, я думаю о тебе", "Люблю тебя, моя Фаззо", "Самая красивая принцесса из всех королевских домов" — такие сообщения оставляют поклонники под публикациями о наследнице испанской короны.

Принцессы Испании Леонора и Софии. Фото: Getty Images

Популярность Леонор в Испании настолько велика, что местные медиа уже несколько лет называют это явление "леонорманией". Дочь короля Фелипе VI и королевы Летиции постепенно готовится к будущей роли главы государства — именно она однажды должна стать королевой Испании.

Принцессы Испании Леонора и Софии. Фото: Getty Images

Леонор родилась в 2005 году и является старшим ребенком испанского монарха. У нее есть младшая сестра — инфанта София, родившаяся в 2007 году. После обучения в престижном международном колледже она UWC Atlantic она поступила в Генеральную военную академию Испании.

Леонор прошла подготовку во всех трех видах вооруженных сил страны – сухопутных войсках, военно-морском флоте и авиации. В 2024 году она завершила первый этап обучения и получила звание младшего офицера армии. Затем продолжила подготовку в военно-морском училище, где участвовала в длительном учебном походе на паруснике "Хуан Себастьян де Элькано".

Принцесса Испании Леонора. Фото: Getty Images

В июле 2026 года принцесса завершила последний этап военного образования в Генеральной академии авиации и космоса. Во время торжественной церемонии ее отец, король Фелипе VI, вручил ей одно из высоких военных знаков отличия — Большой крест за заслуги в сфере авиации.

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