В Одесі обвалився схил і придавив чоловіка: жахливий інцидент стався не вперше

Обвал стався, ймовірно, через ерозію прибережних грунтів

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В четвер, 13 серпня, в Одесі обвалився схил на узбережжі. Під завалами опинився чоловік.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що чоловіка намагаються визволити перехожі.

Зазначається, що люди чекають приїзду екстрених служб. Поки вони намагаються самостійно дістати постраждалого.

"В Одесі обвалився схил на 16 ст. під камінням опинився чоловік. Люди намагаються самостійно його звільнити, чекаючи на прибуття рятувальників та медиків", — йдеться в повідомленні.

Чоловіка засипало камінням

Де стався інцидент?

Обвал грунту стався на 16 станції Великого Фонтану. В районі пляжу "Золотий берег".

Не перший інцидент

Нагадаємо, що в серпні 2023 року на Одещині на узбережжі у селі Фонтанка також обвалився схил. Тоді людей засипало піском і загинув 10-річний хлопчик. Як розповідали правоохоронці, хлопчик помер до приїзду "швидкої" та рятувальників.

Місцеві розповідають, що зсуви ґрунту на березі Фонтанки вже багато років відбуваються регулярно. Внаслідок таких інцидентів багато будівель було зруйновано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно обвалилась будівля в центрі Балти на Одещині.