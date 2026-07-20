Математичний тест, який зіб’є вас з пантелику: спробуйте вирішити його правильно

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Звичайний математичний приклад 12 ÷ 3 + 4 × 2 викликав жваве обговорення в мережі. Багато людей дають неправильну відповідь, хоча завдання не виходить за межі шкільної програми.

Насправді, секрет не в складних обчисленнях, а в дотриманні базового правила — порядку виконання арифметичних дій. Саме його часто ігнорують ті, хто намагається розв'язати приклад максимально швидко, пише Los Andes.

На перший погляд вираз виглядає дуже простим, тому мозок автоматично намагається порахувати його "на льоту". Через це багато хто виконує дії в тому порядку, в якому читає приклад, хоча це неправильно.

Правильне розв'язання виглядає так:

12 ÷ 3 + 4 × 2

Спочатку потрібно виконати ділення та множення:

12 ÷ 3 = 4;

4 × 2 = 8.

Після цього приклад перетворюється на:

4 + 8 = 12.

Отже, правильна відповідь — 12.

Головне - не поспішати

Найпоширеніша помилка полягає в тому, що після ділення люди одразу додають отримане число до четвірки, а вже потім множать результат на два. Такий підхід суперечить правилам арифметики й призводить до хибної відповіді.

Щоб не припускатися подібних помилок, варто пам'ятати просте правило: спочатку виконуються дії в дужках (якщо вони є), потім множення та ділення, і лише після цього — додавання та віднімання. Якщо множення і ділення стоять в одному виразі без дужок, їх виконують зліва направо, так само як і додавання з відніманням.

Подібні математичні головоломки регулярно стають вірусними в соцмережах. Вони не перевіряють складні знання з математики, а радше показують, наскільки уважно люди дотримуються елементарних правил обчислення.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", картинка-загадка віруситься в Threads, випробуйте свою уважність.