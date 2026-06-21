Лише уважні люди дають правильну відповідь: перевірте свої знання з математики

Завдання на 10 секунд, яке провалюють тисячі людей

Цей приклад виглядає настільки легким, що багато людей навіть не замислюються над розв’язанням. Саме через це він часто стає пасткою і змушує помилятися навіть тих, хто добре пам’ятає шкільну математику.

Вся справа в одному правилі, про яке багато хто забуває в поспіху. Це можна побачити на прикладі 100 − 10 × 9 + 8, як написали в "Oeste Geral". Там же пояснили, як його розв'язати.

Як правильно розв’язати приклад

У виразі 100 – 10 × 9 + 8 спочатку потрібно виконати множення:

спочатку потрібно виконати множення: 10 × 9 = 90

Тоді маємо: 100 – 90 + 8

Далі виконуємо віднімання: 100 – 90 = 10

І остання дія: 10 + 8 = 18

Отже, правильна відповідь — 18.

Чому виникають помилки

Побачивши короткий приклад, багато людей починають рахувати його зліва направо. У повсякденному житті такий підхід часто працює, але в математиці важливо дотримуватися порядку виконання дій.

Якщо проігнорувати це правило, можна швидко дійти до хибного результату, хоча самі обчислення будуть правильними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вирішити математичний вираз 70+7×3÷3-7. Багато хто відповідає невірно.