Математический тест, который собьет вас с толку: попробуйте решить его правильно

Прекрасная возможность проверить свою сообразительность

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Обычный математический пример 12÷3+4×2 вызвал оживленное обсуждение в сети. Многие люди дают неправильный ответ, хотя задача не выходит за пределы школьной программы.

На самом деле секрет не в сложных вычислениях, а в соблюдении базового правила — порядка выполнения арифметических действий. Именно его часто игнорируют те, кто пытается решить пример максимально быстро, пишет Los Andes.

На первый взгляд выражение выглядит очень простым, поэтому мозг автоматически пытается сосчитать его "на лету". Поэтому многие выполняют действия в том порядке, в котором читают пример, хотя это неправильно.

Правильное решение выглядит так:

12÷3+4×2

Сначала нужно выполнить деление и умножение:

12 ÷ 3 = 4;

4×2 = 8.

После этого пример превращается в:

4+8=12.

Итак, правильный ответ – 12.

Главное – не спешить

Самая распространенная ошибка заключается в том, что после деления люди сразу добавляют полученное число в четверку, а потом умножают результат на два. Такой подход противоречит правилам арифметики и приводит к ложному ответу.

Чтобы не допускать подобных ошибок, следует помнить простое правило: сначала выполняются действия в скобках (если они есть), затем умножение и деление, и только после этого – сложение и вычитание. Если умножение и деление стоят в одном выражении без скобок, их выполняют слева направо, равно как и сложение с вычитанием.

Подобные математические головоломки регулярно становятся вирусными в соцсетях. Они не проверяют сложные знания по математике, а скорее показывают, насколько внимательно люди соблюдают элементарные правила вычисления.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", картинка-загадка вирусится в Threads, испытайте свою внимательность.