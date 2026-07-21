Жир і плями більше не проблема: простий домашній спосіб очистити пластикові контейнери

Щоб почистити контейнери, потрібен лише один кухонний інгредієнт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пластикові контейнери для їжі з часом можуть втрачати свій охайний вигляд. Після соусів, спецій, жирних страв або карі на них нерідко залишаються плями та неприємний запах, які не зникають навіть після звичайного миття.

Однак є простий домашній спосіб, який допоможе освіжити посуд без дорогих засобів. Для цього знадобиться звичайний білий оцет, поділились в "Los Andes".

Як очистити пластиковий контейнер

Щоб повернути контейнеру чистоту, виконайте кілька простих кроків:

наповніть його гарячою водою;

додайте приблизно пів склянки білого оцту;

закрийте кришкою та залиште на 30–60 хвилин;

після цього вимийте контейнер із мийним засобом за допомогою м'якої губки;

добре промийте водою та повністю висушіть.

За цей час оцет допоможе розм'якшити залишки жиру й забруднення, тому вони легше змиються.

Як помити контейнер. Фото: thevoicemag

Якщо плями не зникають

Деякі продукти, зокрема томатні соуси чи яскраві спеції, можуть залишати особливо стійкі сліди. У такому разі суміш гарячої води та оцту можна залишити в контейнері на кілька годин або навіть на всю ніч.

Водночас не варто використовувати жорсткі металеві губки чи абразивні щітки. Вони дряпають пластик, через що забруднення накопичуються ще швидше.

Як уникнути появи плям і запахів

Щоб пластикові контейнери довше залишалися чистими, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

мийте їх одразу після використання;

не залишайте залишки їжі надовго;

перед зберіганням повністю висушуйте;

після миття ненадовго залишайте кришку відкритою для провітрювання;

не кладіть у пластикові контейнери дуже гарячі страви.

Такі прості звички допоможуть зберегти контейнери чистими, без сторонніх запахів і стійких плям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що звичайний чайний пакетик може стати чудовою альтернативою мийному засобу та допомогти легко відмити брудний посуд.