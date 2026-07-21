Не викидайте цей скарб: як чайний пакетик може замінити мийний засіб

Пакетик після чаю може стати помічником на кухні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після заварювання чаю використаний пакетик зазвичай одразу опиняється у смітнику, хоча він може ще принести користь на кухні. Його можна використати для очищення посуду та видалення складних забруднень.

Простий спосіб допомагає розм’якшити жир і засохлі залишки їжі, завдяки чому миття стає легшим. При цьому можна витратити менше мийного засобу та зусиль, як написали в "jutarnji".

Для цього достатньо покласти використаний пакетик чорного чаю у раковину або ємність із гарячою водою разом із брудним посудом. Після нетривалого замочування залишки їжі та жир мають стати м’якшими, тому їх буде легше видалити губкою.

Кухонна мийка з брудним посудом. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Такий спосіб може бути корисним для каструль, сковорідок, мисок із засохлими залишками каші або іншого посуду, який складно відмити. Секрет полягає у танінах, що містяться в чорному чаї. Це природні сполуки, які можуть допомагати розщеплювати жир і пом’якшувати забруднення.

Дехто також застосовує чайні пакетики для протирання поверхонь. Наприклад, замість спеціального засобу можна пройтися використаним пакетиком по скляному посуду чи плитці, після чого бруд легше видаляється.

Втім, сильно натискати на пакетик під час чищення не варто — він може порватися, і чайні крихти доведеться прибирати додатково. Такий спосіб не замінить засоби для складних забруднень, але може стати простим і натуральним варіантом для щоденного догляду за кухнею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де використати порожні пластикові пляшки.