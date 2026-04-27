Не потрібно нічого доливати чи розбавляти: прості хитрощі, які зекономлять мийний засіб

Ці прості поради застосовуються прямо під час миття тарілок

Миття посуду може забирати більше засобу і часу, ніж здається, але це легко змінити простими прийомами. Можна витрачати менше мийного засобу, якщо трохи змінити звичний спосіб миття посуду.

Один із найефективніших способів — попереднє замочування посуду. Якщо посуд залишити в теплій воді на 10–15 хвилин, залишки їжі та жир розм’якшуються, і для миття потрібно значно менше гелю, як написав "Телеграф".

Ще один лайфхак стосується способу нанесення засобу. Його краще не лити безпосередньо на посуд, а наносити на губку. Так засіб витрачається рівномірніше, не перевищується потрібна кількість і зменшується загальна витрата.

Важливу роль відіграє й температура води. У теплій воді мийний засіб працює значно ефективніше, ніж у холодній, тому жир швидше розчиняється і посуд відмивається швидше, що також дозволяє використовувати менше гелю.

Додатково для посилення ефекту можна використовувати простий інгредієнт — оцет. Додавання невеликої краплі у воду допомагає швидше розщеплювати жир, особливо на сковорідках і тарілках після смаження.

