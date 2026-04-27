Не потрібно нічого доливати чи розбавляти: прості хитрощі, які зекономлять мийний засіб

Марина Бондаренко
За таких способів ефективність мийного засобу не знизиться. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці прості поради застосовуються прямо під час миття тарілок

Миття посуду може забирати більше засобу і часу, ніж здається, але це легко змінити простими прийомами. Можна витрачати менше мийного засобу, якщо трохи змінити звичний спосіб миття посуду.

Один із найефективніших способів — попереднє замочування посуду. Якщо посуд залишити в теплій воді на 10–15 хвилин, залишки їжі та жир розм’якшуються, і для миття потрібно значно менше гелю, як написав "Телеграф".

Ще один лайфхак стосується способу нанесення засобу. Його краще не лити безпосередньо на посуд, а наносити на губку. Так засіб витрачається рівномірніше, не перевищується потрібна кількість і зменшується загальна витрата.

Важливу роль відіграє й температура води. У теплій воді мийний засіб працює значно ефективніше, ніж у холодній, тому жир швидше розчиняється і посуд відмивається швидше, що також дозволяє використовувати менше гелю.

Додатково для посилення ефекту можна використовувати простий інгредієнт — оцет. Додавання невеликої краплі у воду допомагає швидше розщеплювати жир, особливо на сковорідках і тарілках після смаження.

