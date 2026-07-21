Жир и пятна больше не проблема: простой домашний способ очистить пластиковые контейнеры
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Для очистки контейнеров требуется только один кухонный ингредиент
Пластиковые контейнеры для еды со временем могут терять свой аккуратный вид. После соусов, специй, жирных блюд или карри на них нередко остаются пятна и неприятный запах, которые не исчезают даже после обычного мытья.
Однако есть простой домашний способ, который поможет освежить посуду без дорогих средств. Для этого понадобится обычный белый уксус, поделились в "Los Andes".
Как очистить пластиковый контейнер
Чтобы вернуть чистоту контейнера, выполните несколько простых шагов:
- наполните его горячей водой;
- добавьте примерно пол стакана белого уксуса;
- закройте крышкой и оставьте на 30–60 минут;
- затем вымойте контейнер с моющим средством с помощью мягкой губки;
- хорошо промойте водой и полностью высушите.
За это время уксус поможет размягчить остатки жира и загрязнения, потому они легче смоются.
Если пятна не исчезают
Некоторые продукты, включая томатные соусы или яркие специи, могут оставлять особо стойкие следы. В таком случае смесь горячей воды и уксуса можно оставить в контейнере на несколько часов или даже всю ночь.
В то же время не следует использовать жесткие металлические губки или абразивные щетки. Они царапают пластик, из-за чего загрязнения скапливаются еще быстрее.
Как избежать появления пятен и запахов
Чтобы пластиковые контейнеры дольше оставались чистыми, достаточно соблюдать несколько простых правил:
- мойте их сразу после использования;
- не оставляйте остатки пищи надолго;
- перед хранением полностью высушивайте;
- после мытья ненадолго оставляйте крышку открытой для проветривания;
- не кладите в пластиковые контейнеры слишком горячие блюда.
Такие простые привычки помогут сохранить контейнеры чистыми, без посторонних запахов и стойких пятен.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что обычный чайный пакетик может стать замечательной альтернативой моющему средству и легко отмыть грязную посуду.