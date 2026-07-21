Жир и пятна больше не проблема: простой домашний способ очистить пластиковые контейнеры

Для очистки контейнеров требуется только один кухонный ингредиент

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Пластиковые контейнеры для еды со временем могут терять свой аккуратный вид. После соусов, специй, жирных блюд или карри на них нередко остаются пятна и неприятный запах, которые не исчезают даже после обычного мытья.

Однако есть простой домашний способ, который поможет освежить посуду без дорогих средств. Для этого понадобится обычный белый уксус, поделились в "Los Andes".

Как очистить пластиковый контейнер

Чтобы вернуть чистоту контейнера, выполните несколько простых шагов:

наполните его горячей водой;

добавьте примерно пол стакана белого уксуса;

закройте крышкой и оставьте на 30–60 минут;

затем вымойте контейнер с моющим средством с помощью мягкой губки;

хорошо промойте водой и полностью высушите.

За это время уксус поможет размягчить остатки жира и загрязнения, потому они легче смоются.

Как помыть контейнер. Фото: thevoicemag

Если пятна не исчезают

Некоторые продукты, включая томатные соусы или яркие специи, могут оставлять особо стойкие следы. В таком случае смесь горячей воды и уксуса можно оставить в контейнере на несколько часов или даже всю ночь.

В то же время не следует использовать жесткие металлические губки или абразивные щетки. Они царапают пластик, из-за чего загрязнения скапливаются еще быстрее.

Как избежать появления пятен и запахов

Чтобы пластиковые контейнеры дольше оставались чистыми, достаточно соблюдать несколько простых правил:

мойте их сразу после использования;

не оставляйте остатки пищи надолго;

перед хранением полностью высушивайте;

после мытья ненадолго оставляйте крышку открытой для проветривания;

не кладите в пластиковые контейнеры слишком горячие блюда.

Такие простые привычки помогут сохранить контейнеры чистыми, без посторонних запахов и стойких пятен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что обычный чайный пакетик может стать замечательной альтернативой моющему средству и легко отмыть грязную посуду.