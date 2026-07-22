Тест з харчовим барвником: як за 1 хвилину дізнатися, чи "відлітають" через унітаз сотні гривень на місяць

Це допоможе виявити прихований витік води, який непомітно збільшує суму у платіжках

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Навіть якщо всі крани в квартирі закриті, вода може продовжувати витрачатися непомітно. Однією з найпоширеніших причин високих рахунків є підтікання зливного бачка унітаза, яке власники житла можуть не помічати роками.

Перевірити, чи справна сантехніка, можна буквально за одну хвилину. Докладніше про те, як це зробити, розповість "Телеграф".

Для цього знадобиться лише кілька крапель харчового барвника або будь-якого безпечного барвника, який добре розчиняється у воді.

Спочатку потрібно зняти кришку бачка та капнути у воду трохи барвника. Після цього не натискайте кнопку змиву і зачекайте приблизно 10–15 хвилин.

Якщо за цей час вода в чаші унітаза змінила колір, це означає, що вода просочується з бачка навіть без змивання. Такий витік часто майже безшумний, тому його легко не помітити в повсякденному житті.

Результат перевірки може здивувати

На перший погляд здається, що кілька крапель не мають значення. Однак навіть невелике постійне підтікання здатне призвести до втрати сотень літрів води щотижня, а за кілька місяців — і десятків кубометрів.

Найчастіше причиною стає зношена гумова прокладка, несправний клапан або неправильно відрегульований механізм зливу. У багатьох випадках проблему можна усунути заміною недорогої деталі або простим регулюванням арматури без необхідності міняти весь бачок.

Фахівці рекомендують проводити таку перевірку хоча б раз на кілька місяців, а також після ремонту сантехніки. Простий тест із харчовим барвником займає мінімум часу, зате допомагає вчасно знайти прихований витік і не переплачувати за воду у наступних платіжках.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", забудьте про старі змішувачі: ця модель працює швидше і витрачає менше води.