Пляшка в бачку та насадка за 50 грн: 3 копійчані трюки, які уріжуть нову платіжку за воду вдвічі

Прості пристрої та побутові хитрощі допомагають значно скоротити споживання води без дорогого ремонту

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Після чергового підвищення тарифів багато українців шукають способи платити менше за комунальні послуги. Заощадити на водопостачанні можна навіть без заміни сантехніки чи дорогого ремонту — достатньо кількох недорогих пристроїв і простих побутових хитрощів.

Докладніше про них розповість "Телеграф".

Найбільше води у квартирі витрачається через крани та зливний бачок унітаза. Саме тому навіть невеликі зміни можуть дати помітний результат вже у наступній платіжці.

Перший спосіб — встановити аератор на змішувач

Це невелика насадка, яка коштує приблизно від 50 до 150 гривень. Вона змішує воду з повітрям, завдяки чому струмінь здається таким самим потужним, хоча фактична витрата стає значно меншою.

За оцінками виробників та спеціалістів із сантехніки, аератори можуть скоротити споживання води приблизно на 40–50% залежно від моделі та тиску у водопроводі. Особливо це помітно під час миття рук, посуду чи овочів, коли великий потік насправді не потрібен.

Другий спосіб – пляшка в бачку унітаза

Якщо всередину бачка унітаза помістити щільно закриту пластикову пляшку, наповнену водою або піском, вона займе частину об'єму резервуара. У результаті при кожному змиві витрачатиметься менше води.

Крапля гривню береже

Наприклад, пляшка об'ємом 1–1,5 літра дозволяє зменшити кількість води на кожен злив приблизно на літр. Якщо у родині кілька людей, за місяць економія може скласти десятки або навіть сотні літрів. Важливо лише переконатися, що пляшка не заважає роботі механізму бачка.

Третій спосіб — режим часткового зливу

На сучасних моделях встановлено дві кнопки: одна для малого об'єму води, інша — для повного. Якщо ж подвійного зливу немає, іноді його можна налаштувати регулюванням поплавка або встановленням недорогого механізму замість старого.

Крім цього, варто регулярно перевіряти сантехніку на приховані протікання. Кран, що постійно капає, або несправний бачок можуть непомітно "накрутити" сотні літрів води за місяць, а разом із ними — і зайві гривні у платіжці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 3 способи зменшити витрати на транспорт.