Забудьте про старі змішувачі: ця модель працює швидше і витрачає менше води

Цей кран можна встановити без ремонту, використавши вже наявне підключення

Звичні крани поступово змінюються під впливом нових технологій, і вже найближчими роками у побуті можуть закріпитися моделі, які працюють значно економніше та зручніше.

До 2026 року саме "розумні" крани можуть стати основним вибором для кухонь і ванних кімнат завдяки своїм технологічним перевагам. Детальніше про це написали в "Oeste Geral".

Головна відмінність нових моделей — контроль витрати води. На відміну від традиційних кранів, вони використовують аератори, датчики руху або обмежувачі потоку, що дозволяє зменшити споживання без втрати тиску.

Кран із датчиком руху. Фото: pinterest

Аератори змішують воду з повітрям, створюючи потужний струмінь при меншій витраті ресурсів, а сенсори автоматично вимикають подачу, коли вода не потрібна. Також поширені механізми з півобертом, які роблять керування швидшим і точнішим.

Ще одна перевага — простота заміни. У більшості випадків новий кран можна встановити без складного ремонту, використовуючи вже наявне підключення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ера громіздких бойлерів поступово минає, а на зміну їм з’являються більш компактні пристрої, здатні забезпечити гарячою водою всю родину.