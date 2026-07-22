Тест с пищевым красителем: как за 1 минуту узнать, "улетают ли" из-за унитаза сотни гривен в месяц

Это поможет обнаружить скрытую утечку воды, которая незаметно увеличивает сумму в платежках

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Даже если все краны в квартире закрыты, вода может продолжать тратиться незаметно. Одной из самых распространенных причин высоких счетов является подтекание сливного бачка унитаза, которое владельцы жилья могут не замечать годами.

Проверить, исправна ли сантехника, можно буквально за одну минуту. Подробнее о том, как это сделать, расскажет "Телеграф".

Для этого понадобится лишь несколько капель пищевого красителя или любого безопасного красителя, хорошо растворяющегося в воде.

Сначала нужно снять крышку бачка и капнуть в воду немного красителя. После этого не нажимайте кнопку смыва и подождите примерно 10–15 минут.

Если за это время вода в чаше унитаза изменила цвет, значит вода просачивается из бачка даже без смывания. Такая утечка часто почти бесшумна, поэтому ее легко не заметить в повседневной жизни.

Результат проверки может удивить

На первый взгляд кажется, что несколько капель не имеют значения. Однако даже небольшой постоянный подтек способен привести к потере сотен литров воды еженедельно, а за несколько месяцев — и десятков кубометров.

Чаще причиной становится изношенная резиновая прокладка, неисправный клапан или неправильно отрегулированный механизм слива. Во многих случаях проблему можно устранить заменой недорогой детали или простой регулировкой арматуры без необходимости менять весь бачок.

Специалисты рекомендуют проводить такую проверку хотя бы раз в несколько месяцев, а также после ремонта сантехники. Простой тест с пищевым красителем занимает минимум времени, зато помогает вовремя найти скрытую утечку и не переплачивать за воду в следующих платежках.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", забудьте о старых смесителях: эта модель работает быстрее и тратит меньше воды.