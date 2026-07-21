Втричі дорожчі за червону ікру: поруч з Україною вирощують "золоті" прянощі

Ціна за кілограм цього продукту може сягати 18 тисяч гривень

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Справжній васабі, який вважається однією з найдорожчих їстівних рослин у світі, вирощують не лише в Японії, а й у Польщі. Одна з небагатьох спеціалізованих плантацій континентальної Європи розташована неподалік міста Радом.

Докладніше про те, у чому полягає унікальність цієї рослини розповіло видання Rynekzdrowia.pl.

Васабі, або японський хрін, відомий насамперед як гостра приправа до суші. Його свіже кореневище використовують для приготування зеленої пасти з характерним смаком. На відміну від перцю чилі, васабі майже не обпікає язик, зате викликає сильне відчуття гостроти в носі та пазухах.

На польській фермі вирощують сорт Daruma. Цікаво, що в їжу використовують не лише кореневище, а й листя та стебла рослини. Вони також мають характерну гостроту, хоча смак менш насичений.

Ця рослина дуже вибаглива у догляді

Чому ця рослина така дорога

Головна причина високої вартості рослини — надзвичайно складні умови вирощування. Васабі потребує кришталево чистої проточної води, постійної прохолодної температури та високої вологості.

Навіть незначні зміни мікроклімату можуть знищити врожай, тому культивування цієї культури вважається одним із найскладніших у світі. Саме через це кілограм свіжого васабі може коштувати від 14 до 18 тисяч гривень.

Справжній васабі — рідкість

Фахівці звертають увагу, що більшість паст і порошків, які продаються в магазинах під назвою "васабі", не мають майже нічого спільного зі справжньою рослиною. Найчастіше їх виготовляють із хрону, гірчиці та барвників.

За словами представників польської ферми, свіжий васабі відрізняється не лише смаком і консистенцією, а й кольором, який може бути від світло-зеленого до жовтуватого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як американці борються з павутинним кліщем.