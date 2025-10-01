Цю квітку згадують у Біблії: яку рідкісну рослину вирощують в одній з областей України (фото)

На Івано-Франківщині росте унікальна квітка - ісоп

На Калущині вирощують рідкісну рослину, яку колись використовували священники у Єрусалимі. Розведенням вже багато років займається житель села Креховичі.

Житель Роман Легун багато років присвятив квітникарству й колекціонуванню рідкісних рослин. Серед його зелених улюбленців особливе місце посідає ісоп — ароматна й водночас священна трава, яка згадується ще у Біблії, пише "Інформатор Калуш" на Facebook.

Що то за рослина

Ісоп має вигляд невисокого кущика з вузькими зеленими листками й яскравими синьо-фіолетовими квітами, що зібрані у колосоподібні суцвіття. Цвіте він зазвичай у червні–липні, приваблюючи бджіл і наповнюючи повітря ніжним медовим ароматом.

Який вигляд має ісоп

У природі ісоп поширений у Середземномор’ї та на Близькому Сході, проте добре приживається і в Україні, особливо на сонячних схилах і в сухих місцевостях. Сьогодні він є не лише окрасою клумб, а й рослиною з глибокою історичною та символічною цінністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині зацвіла рослина, яка збереглась з часів динозаврів.