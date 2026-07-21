Втрое дороже красной икры: рядом с Украиной выращивают "золотые" пряности

Цена за килограмм этого продукта может достигать 18 тысяч гривен

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Настоящий васаби, который считается одним из самых дорогих съедобных растений в мире, выращивают не только в Японии, но и в Польше. Одна из немногих специализированных плантаций континентальной Европы расположена недалеко от города Радом.

Подробнее о том, в чем заключается уникальность этого растения, рассказало издание Rynekzdrowia.pl.

Васаби, или японский хрен, известен прежде всего как острая приправа к суши. Его свежее корневище используют для приготовления зеленой пасты с характерным вкусом. В отличие от перца чили, васаби почти не обжигает язык, зато вызывает сильное чувство остроты в носу и пазухах.

На польской ферме выращивается сорт Daruma. Интересно, что в пищу используются не только корневище, но и листья и стебли растения. Они также обладают характерной остротой, хотя вкус менее насыщен.

Это растение очень прихотливо в уходе

Почему это растение такое дорогое

Главная причина высокой стоимости растения – чрезвычайно сложные условия выращивания. Васаби нуждается в кристально чистой проточной воде, постоянной прохладной температуре и высокой влажности.

Даже незначительные изменения микроклимата могут уничтожить урожай, поэтому культивирование этого растения считается одним из самых сложных в мире. Именно поэтому килограмм свежего васаби может стоить от 14 до 18 тысяч гривен.

Настоящий васаби – редкость

Специалисты обращают внимание, что большинство паст и порошков, продаваемых в магазинах под названием "васаби", не имеют почти ничего общего с настоящим растением. Чаще всего их изготовляют из хрена, горчицы и красителей.

По словам представителей польской фермы, свежий васаби отличается не только вкусом и консистенцией, но и цветом, который может быть от светло-зеленого до желтоватого.

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