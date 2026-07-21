Потайки від усіх: дружину путініста Маслякова поховали в несподіваному місці (фото)

Похорон пройшов без розголосу

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Родину Олександра та Світлани Маслякових у Росії десятиліттями називали "нерозлучною". Вони разом будували імперію КВК, заробляли на ній мільйони. Однак після смерті режисерки все виявилося не таким символічним, як любила показувати пропаганда.

Як повідомляють російські ЗМІ, прощання зі Світланою Масляковою відбулося без зайвого розголосу. Вона померла 17 липня у віці 78 років через ускладнення серцево-судинного захворювання. Похорон також пройшов тихо, а місце поховання стало несподіванкою навіть для багатьох прихильників родини.

Раніше у російських медіа припускали, що Світлану поховають поруч із чоловіком на престижному Новодівичому кладовищі в Москві, де у 2024 році поховали Олександра Маслякова. Саме там традиційно знаходять останній спочинок високопосадовці, діячі культури та люди, яких російська влада вважає "елітою".

Олександр Масляков із дружиною. Фото: росЗМІ

Втім, за інформацією російських видань, цього не сталося. Світлану Маслякову поховали на Троєкурівському кладовищі — поруч із батьками її чоловіка. Це рішення ухвалили родичі.

Світлана Маслякова була далеко не лише "дружиною ведучого". Вона багато років працювала головною режисеркою КВК та вважалася "сірим кардиналом" проєкту. Разом із чоловіком вона була співвласницею компанії "АМіК", яка контролювала виробництво популярної гри.

Олександр Масляков із дружиною. Фото: росЗМІ

Сам Олександр Масляков був не просто телеведучим. Він багато років відкрито підтримував політику Кремля та президента РФ Путіна, а КВК із розважального шоу давно перетворився на один із елементів російської пропагандистської машини. Через гумор, цензуру та контрольовані виступи проєкт десятиліттями формував вигідні Кремлю наративи й був одним із символів російського державного телебачення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає зараз могила ведучого КВК Маслякова. Він відкрито підтримував війну проти України.