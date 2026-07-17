Померла вдова путініста Маслякова: її сім’я роками підтримує війну проти України

Чим запам’яталася дружина головного пропагандиста КВК?

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У Росії померла вдова багаторічного ведучого КВК, переконаного прихильника кремлівського режиму Олександра Маслякова — Світлана. Сім’я Маслякових публічно підтримувала політику російського диктатора Путіна та агресію проти України.

Про смерть Маслякової 17 липня повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву Міжнародної спілки КВК. Їй було 78 років. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Світлана Маслякова померла через два роки після смерті свого чоловіка, який був одним із публічних прихильників Кремля. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він підтримував дії російської влади та війну проти українського народу.

Світлана Маслякова народилася 11 жовтня 1947 року у Москві. Після закінчення школи 1966 року почала працювати на Центральному телебаченні асистентом режисера. Пізніше стала режисером КВК та брала участь у підготовці програм клубу.

1971 року вона вийшла заміж за Олександра Маслякова. Подружжя прожило разом понад 50 років — до смерті телеведучого 2024 року. 1980 року в них народився син Олександр Масляков-молодший, який після смерті батька очолив КВК. Він також публічно підтримує російську агресію проти України та кремлівську політику. Сама Світлана публічно не робила жодних заяв щодо повномасштабної війни в Україні, але й не засудила вторгнення.

Світлана із сином на похороні чоловіка-путініста Маслякова

Штраф за "антивоєнних" артистів

У жовтні 2024 року Світлану Маслякову, яка також обіймала посаду головного редактора телеканалу "КВК ТВ", оштрафував Таганський суд Москви. Причиною став вихід в ефір архівного гумористичного номера за участю Андрія Макаревича та Семена Слєпакова, які виступають проти вторгнення в Україну.