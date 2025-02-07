Пам’ятник з цитатою і мертві квіти: як виглядає могила Іллі Ківи через два роки після вбивства

Українського депутата-зрадника поховали у Москві

Ілля Ківа — скандальний український народний депутат, який на початку своєї діяльності висловлював русофобські погляди та навіть був серед керівництва Правого сектору. Проте вже у 2019 році політик раптово "перевзувся" і став підспівувати російській пропаганді. У 2022 році він втік до Росії і був оголошений в Україні зрадником, за що й поплатився.

"Телеграф" розповість, що відомо про життя та смерть Іллі Ківи, і як зараз виглядає його могила через два роки після вбивства.

Ілля Ківа — політика, пропаганда і смерть

Український депутат-зрадник Ілля Ківа народився 2 червня 1977 року у Полтаві. Під час Революції гідності у 2014 році він був на Майдані, де висловлював проукраїнські погляди. Там же він познайомився із керівником "Правого сектору" Дмитром Ярошем і невдовзі вже керував полтавським центром "Правого сектору", а також був регіональним політичним керівником "Правого сектору" на сході України. З жовтня 2016 року по червень 2017 року працював радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Вже 2019 року Ілля Ківа брав участь у дострокових парламентських виборах — він йшов за списками "Опозиційної платформи — За життя". Вже тоді, пройшовши до Верховної Ради депутатом, політик почав "перевзуватися" та висловлювати проросійські погляди. І його проросійська риторика лише поступово посилювалася. А ще його ім’я фігурувало в багатьох скандалах.

У січні 2022 року Ілля Ківа втік з України спочатку до Іспанії, але незабаром "виринув" вже в Росії. І він не просто попросив політичного притулку до РФ, а став гучним рупором російської пропаганди. В цей час в Україні проти депутата-зрадника було запроваджено санкції, а генпрокуратура звинуватила його у державній зраді.

Іллю Ківу було знайдено мертвим 6 грудня 2023 року в Московській області. Служба безпеки України підтвердила свою причетність до ліквідації зрадника Ківи. Про це публічно заявив сам голова СБУ Василь Малюк.

Могила Іллі Ківи у Москві

Відомо, що тіло Іллі Ківи було віддано кремації, проте урну з прахом поховали лише через півроку після вбивства. Його поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві.

На могилі згодом встановили пам’ятник у вигляді гранітної плити із портретом, ім’ям та датою смерті. Також на плиті нанесено цитату самого Ківи: "Моя сила в моей вере". Сам пам’ятник прикрашений убогими пластиковими квітами.

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