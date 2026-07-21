В тайне от всех: жену путиниста Маслякова похоронили в неожиданном месте (фото)

Похороны прошли без огласки

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Семью Александра и Светланы Масляковых в России десятилетиями называли "неразлучной". Они вместе строили империю КВН, зарабатывали на ней миллионы. Однако после смерти режиссера все оказалось не столь символичным, как любила показывать пропаганда.

Как сообщают российские СМИ, прощание со Светланой Масляковой состоялось без излишней огласки. Она умерла 17 июля в возрасте 78 лет из-за осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Похороны также прошли тихо, а место захоронения стало неожиданностью даже для многих поклонников семьи.

Ранее в российских СМИ предполагали, что Светлану похоронят рядом с мужем на престижном Новодевичьем кладбище в Москве, где в 2024 году похоронили Александра Маслякова. Именно там традиционно находят последний покой высокопоставленные должностные лица, деятели культуры и люди, которых российские власти считают "элитой".

Александр Масляков с супругой. Фото: росСМИ

Впрочем, по информации российских изданий этого не произошло. Светлана Маслякова была похоронена на Троекуровском кладбище — рядом с родителями ее мужа. Это решение было принято родственниками.

Светлана Маслякова была далеко не только "женой ведущего". Она много лет работала главным режиссером КВН и считалась "серым кардиналом" проекта. Вместе с мужем она была совладелицей компании "АМИК", которая контролировала производство популярной игры.

Александр Масляков с супругой. Фото: росСМИ

Сам Александр Масляков был не просто телеведущим. Он много лет открыто поддерживал политику Кремля и президента РФ Путина, а КВН из развлекательного шоу давно превратился в один из элементов российской пропагандистской машины. Через юмор, цензуру и контролируемые выступления проект десятилетиями формировал выгодные Кремлю нарративы и являлся одним из символов российского государственного телевидения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас могила ведущего КВН Маслякова. Он открыто поддерживал войну против Украины.