Домашні бульйонні кубики: простий спосіб готувати смачніше та корисніше (відео)

Натуральна заготівля, яка допоможе приготувати смачний суп

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Магазинні бульйонні кубики майже завжди містять багато солі, підсилювачів смаку та інших добавок. Але їх можна замінити, якщо приготувати домашній аналог. Для цього знадобляться звичайні овочі, куряче філе та трохи часу. Така заготовка зберігається в морозильній камері й у будь-який момент допомагає швидко зробити наваристий суп чи соус.

Рецептом домашнього бульйонного концентрату поділилася користувачка Instagram під ніком valerikiry. Вона показала, як із простих продуктів зробити корисну заготівлю, яка замінює покупні кубики.

Для цього рецепта краще використовувати куряче філе стегна, оскільки воно соковитіше за грудку та не пересушується під час готування. Овочі варто нарізати невеликими кубиками, щоб вони швидше протушкувалися та легше подрібнювалися блендером. Куркума та сушений часник у складі не обов'язкові, але саме вони надають заготовці більш насиченого смаку та кольору.

Інгредієнти:

куряче філе (краще стегна) — 900 г;

цибуля ріпчаста — 1 велика;

морква — 2 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

селера — 2-3 стебла (за бажанням);

кріп та петрушка — великий пучок;

олія — 2-3 ст. л.;

сіль та чорний перець — за смаком;

куркума — 1 ч. л. (за бажанням);

часник сушений — 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Цибулю, моркву, болгарський перець, селеру та куряче філе нарізаємо невеликими кубиками. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо цибулю та моркву, тушкуємо кілька хвилин. Додаємо болгарський перець, селеру, куряче філе, сіль, перець, куркуму та сушений часник. Готуємо під кришкою на слабкому вогні до м'якості овочів і готовності м'яса. Обсмажувати до рум'яної скоринки не потрібно. Наприкінці додаємо подрібнений кріп і петрушку. Перекладаємо все в чашу блендера й подрібнюємо до однорідної густої маси. За потреби додаємо трохи окропу. Отриману масу розподіляємо по силіконових формах для льоду або викладаємо тонким шаром і відправляємо в морозильну камеру.

Заморожені кубики концентрату використовують замість покупних бульйонних кубиків. Достатньо кинути один-два в киплячу воду під час варіння супу, каші чи соусу. Також таку заготовку можна додавати під час тушкування овочів або м'яса, щоб страва вийшла більш насиченою на смак.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати фарширований перець із трьома видами сиру.