Смартфон швидко розряджається? Проста комбінація розкриє правду про акумулятор

Можна без спеціалістів дізнатися інформацію про справжню ємність батереї

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З часом ємність акумулятора смартфона знижується, скорочується час, який телефон здатний працювати без підзарядки. Реальний стан батареї завжди можна перевірити самостійно.

"Телеграф" розповідає, як це зробити. Інформацію можна отримати за допомогою спеціального сервісного коду, а також, скориставшись спеціальними програмами.

Як перевірити ємність акумулятора на Android

Виробники деяких смартфонів заклали можливість перевірити стан батареї за допомогою спеціального сервісного коду. Як це зробити:

відкрийте застосунок "Телефон"

введіть комбінацію *#*#4636#*#* (на окремих моделях телефонів Samsung може працювати код *#0228#)

відкрийте інформацію про акумулятор (якщо смартфон передбачає таку функцію).

Як перевірити стан батареї. Фото: cryptonews.v.ua

Ці коди працюють не на всіх пристроях та версіях Android. В деяких випадках потрібно скористатися спеціальними програмами.

Програми для перевірки стану батареї

Спеціальні застосунки доступні на Google Play. Одна з найзручніших та популярніших програм — AccuBattery та Battery Guru. Застосунки дають інформацію про приблизну фактичну ємність акумулятора, рівень його зносу та про інші показники батареї.

Як перевірити стан батареї на iPhone

Для цього на iPhone потрібно відкрити "Параметри" (або "Налаштування"). Далі перейти у розділ "Акумулятор" та вибрати "Справність акумулятора" (або "Стан батареї і зарядка"). Там буде інформація про відсоток максимальної ємності та дані про продуктивність акумулятора.

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