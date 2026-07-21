Домашние бульонные кубики: простой способ готовить вкуснее и полезнее (видео)

Натуральная заготовка, которая поможет приготовить вкусный суп

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Магазинные бульонные кубики почти всегда содержат много соли, усилителей вкуса и других добавок. Но их можно заменить, если приготовить домашний аналог. Для этого понадобятся обычные овощи, куриное филе и немного времени. Такая заготовка хранится в морозильной камере и в любой момент помогает быстро сделать наваристый суп или соус.

Рецептом домашнего бульонного концентрата поделилась пользовательница Instagram под ником valerikiry. Она показала, как из простых продуктов сделать полезную заготовку, которая заменяет покупные кубики.

Для этого рецепта лучше использовать куриное филе бедра, так как оно более сочное, чем грудка, и не пересушивается при готовке. Овощи стоит нарезать некрупными кубиками, чтобы они быстрее протушились и легче измельчались блендером. Куркума и сушеный чеснок в составе не обязательны, но именно они придают заготовке более насыщенный вкус и цвет.

Ингредиенты:

куриное филе (лучше бедра) — 900 г;

лук репчатый — 1 крупная головка;

морковь — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

сельдерей — 2–3 стебля (по желанию);

укроп и петрушка — большой пучок;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

куркума — 1 ч. л. (по желанию);

чеснок сушеный — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Лук, морковь, болгарский перец, сельдерей и куриное филе нарезаем небольшими кубиками. В сковороде разогреваем масло, выкладываем лук и морковь, тушим несколько минут. Добавляем болгарский перец, сельдерей, куриное филе, соль, перец, куркуму и сушеный чеснок. Готовим под крышкой на слабом огне до мягкости овощей и готовности мяса. Обжаривать до румяной корочки не нужно. В конце добавляем измельченный укроп и петрушку. Перекладываем все в чашу блендера и измельчаем до однородной густой массы. При необходимости добавляем немного кипятка. Полученную массу распределяем по силиконовым формам для льда или выкладываем тонким слоем и отправляем в морозильную камеру.

Замороженные кубики концентрата используют вместо покупных бульонных кубиков. Достаточно бросить один-два в кипящую воду при варке супа, каши или соуса. Также такую заготовку можно добавлять при тушении овощей или мяса, чтобы блюдо получилось более насыщенным на вкус.

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