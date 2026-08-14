Інша система подачі тепла: ці радянські будинки не замерзнуть без опалення

Українці готуються до важкої зими

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Наступної зими очікується найскладніший опалювальний сезон за весь час повномасштабного вторгнення. Будинки, що було зведено за радянських часів, дуже погано тримають тепло, але є одне виключення.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": 36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими

Так звані чеські проєкти — модернізовані панельні будинки, кращі за інший радянський житловий фонд з погляду стійкості перед холодом. У цих спорудах інша система подачі тепла та якісніший загальний проєкт.

"Чеські панельки кращі. По-перше, вони побудовані по-іншому. Їхня система побудови забезпечує збереження тепла в будинку набагато краще, ніж наші "хрущовки"-"панельки"", — пояснив експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

Час промерзання різних типів будинків

У чеському проєкті панелі з'єднуються за принципом "замок", тобто мають виступи та западини, що скорочує теплові втрати через шви. Навіть у випадку вимкнення опалення такі будинки здатні тримати залишкове тепло до 4-5 діб.

Чеські панельки можна впізнати за характерними дев'ятиповерховими коробками без вікон на сходових клітках із вулиці. На фасадах таких будинків часто є еркери.

Чеська панелька

Раніше "Телеграф" розповідав, що популяризатор сільського життя Максим Залевський не радить жителям великих міст переїздити до сіл на цю зиму. Як він пояснив свою несподівану пораду та де рекомендує рятуватися від важкої зими.