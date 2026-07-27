Товстий нагар відстане сам: цей простий спосіб врятує навіть пригорілу каструлю

Пригоріла каструля здатна зіпсувати настрій навіть після вдалої вечері.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Особливо коли на дні залишається товстий шар нагару, який, здається, неможливо відчистити без годинного натирання. У хід часто йдуть металеві губки, жорсткі щітки та агресивні засоби, але вони можуть залишити на поверхні подряпини. Насправді поспішати з таким чищенням не варто — є значно простіший спосіб, який допоможе розм’якшити навіть застарілий бруд. Про це йдеться на порталі "Southern Living".

Як очистити пригорілу каструлю

Один із найпростіших способів — спочатку дати нагару добре розмокнути. Для цього налийте в каструлю гарячу воду так, щоб вона покривала забруднену ділянку, і додайте кілька крапель звичайного засобу для миття посуду. Якщо каструля пригоріла не надто сильно, цього може бути достатньо: залиште її на кілька годин, а потім обережно пройдіться по поверхні м’якою губкою.

Зі старим або дуже товстим шаром нагару доведеться діяти трохи довше. У такому випадку воду можна довести до кипіння і залишити каструлю на слабкому вогні приблизно на 10–15 хвилин. Після цього вимкніть плиту та дочекайтеся, поки вода охолоне. Для особливо складних забруднень каструлю можна залишити відмокати на ніч. Вранці нагар, який ще недавно здавався намертво приклеєним до дна, зазвичай значно легше відходить під час звичайного миття.

Якщо після такої процедури забруднення все ще залишилися, можна скористатися харчовою содою. Додайте у воду одну-дві столові ложки соди, прокип’ятіть розчин ще 10–15 хвилин і знову залиште каструлю охолонути. Такий спосіб особливо добре допомагає впоратися із застарілими залишками їжі на нержавіючій сталі та емальованих поверхнях.

Водночас важливо пам’ятати про покриття посуду. Якщо каструля або сковорода має антипригарну поверхню, не варто використовувати металеві щітки, ножі чи інші гострі предмети, намагаючись швидше зішкребти нагар. Навіть якщо забруднення дуже сильне, краще повторити процедуру замочування ще раз, ніж пошкодити покриття.

Як не допустити пригорання

Щоб наступного разу не витрачати час на боротьбу з нагаром, варто звернути увагу і на сам процес приготування. Каструлі з товстим дном нагріваються більш рівномірно, тому їжа в них менше ризикує пригоріти. Не поспішайте одразу вмикати максимальний вогонь — краще дати посуду поступово нагрітися, а після закипання зменшити температуру.

Особливо уважними варто бути під час приготування густих страв — каш, соусів, кремів та інших сумішей, які легко осідають на дні. Їх бажано час від часу помішувати й не залишати каструлю надовго без нагляду. Також переконайтеся, що розмір конфорки відповідає дну посуду: коли полум’я або зона нагріву виходить за його межі, поверхня може прогріватися нерівномірно.

Тож якщо каструля все ж пригоріла, не поспішайте брати металеву губку. Іноді найкраще рішення — не терти сильніше, а просто дати гарячій воді та часу зробити свою справу. Після цього навіть товстий шар нагару може відстати значно легше, а поверхня посуду залишиться без зайвих подряпин.