Толстый нагар отстанет сам: этот простой способ спасет даже пригоревшую кастрюлю

Пригоревшая кастрюля способна испортить настроение даже после удачного ужина.

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Особенно когда на дне остается толстый слой нагара, который, казалось бы, невозможно отчистить без часового натирания. В ход часто идут металлические губки, жесткие щетки и агрессивные средства, но они могут оставить на поверхности царапины. На самом деле спешить с такой чисткой не стоит — гораздо более простой способ, который поможет размягчить даже устаревшую грязь. Об этом говорится на портале "Southern Living".

Как очистить пригоревшую кастрюлю

Один из самых простых способов – сначала дать нагару хорошо размокнуть. Для этого налейте в кастрюлю горячую воду так, чтобы она покрывала загрязненный участок, и добавьте несколько капель обычного моющего средства. Если кастрюля пригорела не слишком сильно, этого может быть достаточно: оставьте ее на несколько часов, затем осторожно пройдитесь по поверхности мягкой губкой.

Со старым или очень толстым слоем нагара придется действовать немного подольше. В этом случае воду можно довести до кипения и оставить кастрюлю на слабом огне примерно на 10–15 минут. Затем выключите плиту и дождитесь, пока вода остынет. Для особо сложных загрязнений кастрюлю можно оставить отмокать на ночь. Утром нагар, еще недавно казавшийся намертво приклеенным ко дну, обычно значительно легче отходит во время обычной мойки.

Если после таковой процедуры загрязнения все еще остались, можно пользоваться пищевой содой. Добавьте в воду одну-две столовых ложки соды, прокипятите раствор еще 10–15 минут и снова оставьте кастрюлю остыть. Этот способ особенно хорошо помогает справиться с устаревшими остатками пищи на нержавеющей стали и эмалированных поверхностях.

В то же время важно помнить о покрытии посуды. Если кастрюля или сковорода имеет антипригарную поверхность, не следует использовать металлические щетки, ножи или другие острые предметы, стараясь быстрее соскоблить нагар. Даже если загрязнение очень сильное, лучше повторить процедуру замачивания снова, чем повредить покрытие.

Как не допустить пригорания

Чтобы в следующий раз не тратить время на борьбу с нагаром, следует обратить внимание и на процесс приготовления. Кастрюли с толстым дном нагреваются более равномерно, поэтому пища в них меньше рискует пригореть. Не спешите сразу включать максимальный огонь – лучше дать посуде постепенно нагреться, а после закипания снизить температуру.

Особенно внимательными следует быть при приготовлении густых блюд — каш, соусов, кремов и других смесей, легко оседающих на дне. Их желательно время от времени помешивать и не оставлять кастрюлю надолго без присмотра. Также убедитесь, что размер конфорки соответствует дну посуды: когда пламя или зона нагрева выходят за его пределы, поверхность может прогреваться неравномерно.

Так что если кастрюля все же пригорела, не торопитесь брать металлическую губку. Иногда лучшее решение – не тереть сильнее, а просто дать горячей воде и времени сделать свое дело. После этого даже толстый слой нагара может отстать гораздо легче, а поверхность посуды останется без лишних царапин.