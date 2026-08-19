Секрет пластикових пляшок, про який мало хто знає: навіщо потрібне кільце на кришці

Ця дрібничка виконує кілька важливих завдань

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Всі помічали кільце на пластикових пляшках з напоями, яке розташоване одразу під кришечкою. Проте не всі знають, що цей елемент має важливі функції.

"Телеграф" розповідає, навіщо потрібне контрольне (або гарантійне) кільце) на кришці пластикової пляшки. Воно служить для гарантування першого розкриття та збереження безпеки продукту.

При відкручуванні кришки, тонкі перемички між нею та кільцем розриваються з характерним тріском. Саме цей звук вказує на те, що ви — перший, хто відкриває пляшку.

Кришки для пластикових пляшок з контрольними кільцями. Фото: kharkovpack.com.ua

Цілісність кришки разом із кільцем гарантує, що пляшку ніхто не відкривав після того, як її запечатали на заводі. Така міра захищає вміст від потрапляння бактерій та бруду.

Також кільце захищає від підробок. Воно робить неможливою непомітну підміну напою у пляшці.

Крім того, у пляшках з газованими напоями кільце також допомагає щільно утримувати кришку, запобігаючи передчасному виходу вуглекислого газу та втраті герметичності. Воно слугує допоміжним елементом для різьби та ущільнювача у кришці для збереження герметичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пластикові пляшки можуть стати справжнім скарбом. Студент здивував своєю ідеєю, як пляшки можуть допомогти зекономити сотні гривень.