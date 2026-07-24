Чиста класика чи "холодна" фільтрація: чим відрізняється соняшникова олія "Олейна" та "Стожар"

Обидві олії мають майже однаковий склад, але різниця все ж є

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Серед найпопулярніших соняшникових олій в Україні вже багато років залишаються "Олейна" та "Стожар". Обидва бренди пропонують рафіновану дезодоровану соняшникову олію без домішок, однак між ними існують технологічні відмінності, які можуть впливати на "поведінку" продукту під час приготування їжі.

Докладніше про них – у порівняльному аналізі видання "Телеграф".

Склад олії

Якщо порівняти харчову цінність, то відмінності мінімальні. В обох продуктах міститься 99,9 г жирів на 100 г, повністю відсутні білки та вуглеводи. Калорійність також практично однакова: 900 ккал у "Олейни" та 899 ккал у "Стожара". Обидві олії мають гарантійний термін зберігання 24 місяці (730 днів) за температури від 0 до +30 градусів.

Склад практично ідентичний

Втім, за майже ідентичними цифрами приховуються різні технологічні підходи до виробництва.

У чому головна різниця

Виробник олії "Стожар" офіційно зазначає, що продукт є вимороженим (цей тип часто позначають як марка "П"). Під час процесу виморожування з олії видаляють природні воски, які містяться в насінні соняшнику.

Саме завдяки цьому виморожена олія має кілька особливостей:

залишається прозорою навіть після охолодження;

не мутніє в холодильнику;

менше піниться під час смаження;

краще витримує високі температури та практично не димить.

У складі "Олейни" виморожування окремо не зазначене — на етикетці вказано лише "100% соняшникова рафінована олія". Водночас сучасні технології виробництва рафінованої олії нерідко також включають цей етап, хоча виробник не робить на ньому окремого маркетингового акценту.

Неякісна олія може зіпсувати смак будь-якої страви

Чи є різниця у смаку

І "Олейна", і "Стожар" належать до рафінованих дезодорованих олій. Вони практично не мають запаху та вираженого смаку, тому однаково добре підходять для щоденного приготування їжі.

Таку олію використовують для:

смаження;

приготування страв у фритюрі;

випічки;

салатів, коли потрібно зберегти природний смак інших інгредієнтів.

Яку олію краще купити

З погляду складу, поживної цінності та безпечності обидва продукти практично не відрізняються. Вони не містять консервантів чи сторонніх добавок і належать до однієї категорії рафінованої соняшникової олії.

Єдина помітна різниця полягає в тому, що "Стожар" відкрито наголошує на використанні технології виморожування, яка допомагає зменшити піноутворення та забезпечує стабільнішу поведінку олії під час інтенсивного нагрівання.

Тому за однакової вартості вибір між цими брендами здебільшого залежить від особистих вподобань покупця, довіри до виробника або наявності акційної пропозиції в магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про приховані відмінності сметани "Ферма" та "Президент".