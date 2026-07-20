Одне горить на сковороді, друге — ні: у чому прихована різниця між маслом "Ферма" та "Злагода"

Навіть якщо у складі зазначені лише вершки з коров'ячого молока, це не робить продукт бездоганним

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На полицях українських магазинів вершкове масло різних виробників часто має майже однаковий склад. Проте уважний аналіз показників харчової цінності дозволяє помітити суттєві відмінності, які можуть впливати не лише на смак, а й на поведінку продукту під час приготування їжі.

"Телеграф" порівняв показники продуктів від двох популярних українських виробників, щоб зрозуміти, чим насправді вони відрізняються.

Однією з найпомітніших відмінностей між маслом "Ферма" та "Злагода" є вміст вуглеводів. У продукції "Ферма" цей показник становить 0,8 г на 100 г, тоді як у "Злагоди" — 3,8 г.

Попри однакову жирність, склад все ж відрізняється

Фахівці зазначають, що для якісного вершкового масла жирністю близько 82% нормальним вважається вміст вуглеводів у межах 0,5–0,9 г. Вуглеводи в такому продукті представлені переважно молочним цукром — лактозою, яка залишається після виробництва разом із невеликою кількістю молочної сироватки.

Низький показник у масла "Ферма" свідчить про те, що під час виробництва масляне зерно було ретельно промите та очищене від залишків пахти. Саме тому продукт містить мінімальну кількість молочної плазми.

Натомість вищий рівень вуглеводів у маслі "Злагода" може вказувати на те, що в ньому залишилося більше молочної сироватки та лактози.

Чому це важливо під час приготування

Ця різниця стає особливо помітною на кухні. Лактоза та молочні білки при нагріванні швидко карамелізуються й починають підгоряти.

Через це масло "Злагода" може швидше темніти, пінитися та пригоряти під час смаження. Водночас "Ферма" поводиться стабільніше на сковороді, що робить її більш зручною для обсмажування, пасерування овочів і випікання.

Готувати на такому буде складно

Відмінності у терміні зберігання

Ще одна суттєва різниця — термін придатності. Масло "Ферма" може зберігатися до 60 днів, тоді як "Злагода" — близько 35 днів.

Експерти пояснюють це тим, що менша кількість молочної сироватки уповільнює природні процеси псування продукту. Крім того, сучасні технології виробництва та герметичне пакування дозволяють збільшити термін зберігання без використання консервантів.

Яке масло обрати

Якщо оцінювати продукцію з точки зору харчових технологій, перевагу можна віддати маслу "Ферма". Про це свідчать одразу кілька факторів:

нижчий вміст вуглеводів, який відповідає типовим показникам якісного вершкового масла;

краща поведінка під час смаження та випікання;

довший термін зберігання без зміни заявленого складу.

Водночас обидва продукти містять лише вершки з коров'ячого молока, тому остаточний вибір залишається за покупцем і залежить від того, для яких кулінарних завдань масло використовуватиметься найчастіше.

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