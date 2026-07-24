Чистая классика или "холодная" фильтрация: чем отличается подсолнечное масло "Олейна" и "Стожар"
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Оба масла имеют почти одинаковый состав, но разница все же есть
Среди самых популярных подсолнечных масел в Украине уже много лет остаются "Олейна" и "Стожар". Оба бренда предлагают рафинированное дезодорированное подсолнечное масло без примесей, однако между ними существуют технологические отличия, которые могут влиять на "поведение" продукта во время приготовления пищи.
Подробнее о них – в сравнительном анализе издания "Телеграф".
Состав растительного масла
Если сравнить пищевую ценность, то отличия минимальны. В обоих продуктах содержится 99,9 г жиров на 100 г, полностью отсутствуют белки и углеводы. Калорийность также практически одинакова: 900 ккал у "Олейны" и 899 ккал у "Стожара". Оба масла имеют гарантийный срок хранения 24 месяца (730 дней) при температуре от 0 до +30 градусов.
Впрочем, за почти идентичными цифрами скрываются разные технологические подходы к производству.
В чем главная разница
Производитель масла "Стожар" официально отмечает, что продукт вымороженный (этот тип часто обозначают как марка "П"). Во время процесса вымораживания из масла удаляют природные воски, содержащиеся в семенах подсолнечника.
Именно благодаря этому вымороженное масло имеет несколько особенностей:
- остается прозрачным даже после охлаждения;
- не мутнеет в холодильнике;
- меньше пенится во время жарки;
- лучше выдерживает высокие температуры и практически не дымится.
В составе "Олейны" вымораживание отдельно не указано — на этикетке указано только "100% подсолнечное рафинированное масло". В то же время, современные технологии производства рафинированного масла нередко также включают этот этап, хотя производитель не делает на нем отдельного маркетингового акцента.
Есть ли разница во вкусе
И "Олейна", и "Стожар" относятся к рафинированным дезодорированным маслам. Они практически не обладают запахом и выраженным вкусом, поэтому одинаково хорошо подходят для ежедневного приготовления пищи.
Такое масло используют для:
- жарки;
- приготовления блюд во фритюре;
- выпечки;
- салатов, когда нужно сберечь естественный вкус других ингредиентов.
Какое масло лучше купить
С точки зрения состава, питательной ценности и безопасности оба продукта практически не отличаются. Они не содержат консервантов или посторонних добавок и относятся к одной категории рафинированного подсолнечного масла.
Единственная заметная разница заключается в том, что "Стожар" открыто подчеркивает использование технологии вымораживания, которая помогает уменьшить пенообразование и обеспечивает более стабильное поведение масла во время интенсивного нагревания.
Поэтому при одинаковой стоимости выбор между этими брендами зависит от личных предпочтений покупателя, доверия к производителю или наличия акционного предложения в магазине.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скрытых отличиях сметаны "Ферма" и "Президент".