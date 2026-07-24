Чистая классика или "холодная" фильтрация: чем отличается подсолнечное масло "Олейна" и "Стожар"

Оба масла имеют почти одинаковый состав, но разница все же есть

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Среди самых популярных подсолнечных масел в Украине уже много лет остаются "Олейна" и "Стожар". Оба бренда предлагают рафинированное дезодорированное подсолнечное масло без примесей, однако между ними существуют технологические отличия, которые могут влиять на "поведение" продукта во время приготовления пищи.

Подробнее о них – в сравнительном анализе издания "Телеграф".

Состав растительного масла

Если сравнить пищевую ценность, то отличия минимальны. В обоих продуктах содержится 99,9 г жиров на 100 г, полностью отсутствуют белки и углеводы. Калорийность также практически одинакова: 900 ккал у "Олейны" и 899 ккал у "Стожара". Оба масла имеют гарантийный срок хранения 24 месяца (730 дней) при температуре от 0 до +30 градусов.

Состав практически идентичен

Впрочем, за почти идентичными цифрами скрываются разные технологические подходы к производству.

В чем главная разница

Производитель масла "Стожар" официально отмечает, что продукт вымороженный (этот тип часто обозначают как марка "П"). Во время процесса вымораживания из масла удаляют природные воски, содержащиеся в семенах подсолнечника.

Именно благодаря этому вымороженное масло имеет несколько особенностей:

остается прозрачным даже после охлаждения;

не мутнеет в холодильнике;

меньше пенится во время жарки;

лучше выдерживает высокие температуры и практически не дымится.

В составе "Олейны" вымораживание отдельно не указано — на этикетке указано только "100% подсолнечное рафинированное масло". В то же время, современные технологии производства рафинированного масла нередко также включают этот этап, хотя производитель не делает на нем отдельного маркетингового акцента.

Некачественное масло может испортить вкус любого блюда

Есть ли разница во вкусе

И "Олейна", и "Стожар" относятся к рафинированным дезодорированным маслам. Они практически не обладают запахом и выраженным вкусом, поэтому одинаково хорошо подходят для ежедневного приготовления пищи.

Такое масло используют для:

жарки;

приготовления блюд во фритюре;

выпечки;

салатов, когда нужно сберечь естественный вкус других ингредиентов.

Какое масло лучше купить

С точки зрения состава, питательной ценности и безопасности оба продукта практически не отличаются. Они не содержат консервантов или посторонних добавок и относятся к одной категории рафинированного подсолнечного масла.

Единственная заметная разница заключается в том, что "Стожар" открыто подчеркивает использование технологии вымораживания, которая помогает уменьшить пенообразование и обеспечивает более стабильное поведение масла во время интенсивного нагревания.

Поэтому при одинаковой стоимости выбор между этими брендами зависит от личных предпочтений покупателя, доверия к производителю или наличия акционного предложения в магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скрытых отличиях сметаны "Ферма" и "Президент".