Одна розтікається, а інша — ні: приховані відмінності сметани "Ферма" та "Президент" (порівняння)
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Різниця опинилася в деталях
В українських супермаркетах можна зустріти велике різномаїття сметани. Багато брендів мають майже однакові склади, але на ділі різні продукти можуть поводитися по-різному.
"Телеграф" порівняв сметану від двох популярних виробників, щоб розповісти, чим насправді вона відрізняється.
Для порівняння було обрано продукцію "Президент" та "Ферма" з жирністю 20%. Обидва товари мають схожу ціну і склад, проте відмінності все ж таки знайшлися, і вони можуть бути критичними в деяких випадках.
Деталі
Обидві марки роблять чисту класичну сметану без рослинних жирів, крохмалю, загусників або консервантів. Однак ключова різниця полягає в текстурі, смаковому профілі та обробці :
Сметана "Президент" відрізняється більш щільною, гладкою та стабільною консистенцією. У ній трохи менше вуглеводів/цукрів (3,2 г проти 3,6 г), а за рахунок особливостей гомогенізації вона добре тримає форму. Це ідеальний вибір для крем-супів, соусів, де важлива глянсова текстура, або коли хочеться густішої сметани.
Сметана "Ферма" ближча до класичної домашньої сметани з м’яким, природним вершково-кислим смаком. У неї трохи коротший термін придатності (21 день проти 35 у конкурента), що говорить про більш традиційну температурну обробку вершків.
Що це означає
Через різницю в щільності два продукти будуть по-різному поводитися під час готування. Наприклад, м’якіша сметана швидше розтечеться, якщо викласти її поверх гарячої страви.
- "Президент" за рахунок більш інтенсивної гомогенізації вершків краще зберігає форму, залишається щільним "кубиком" або "кулькою" і тане поступово.
- "Ферма" при контакті з гарячою їжею (наприклад, у тарілці борщу або на гарячому сирнику) швидше віддасть сироватку, розм’якшиться та розтечеться по поверхні.
Якщо вам потрібна сметана для красивої подачі — наприклад, акуратна клякса на борщі, млинцях чи сирниках — "Президент" впорається краще. Якщо ж мета — просто швидко вмішати сметану в страву до однорідного стану, різниці майже не буде.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке з найдешевших морозива виявилося більш якісним : "АТБ" проти "Сільпо".