Одна розтікається, а інша — ні: приховані відмінності сметани "Ферма" та "Президент" (порівняння)

Різниця опинилася в деталях

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В українських супермаркетах можна зустріти велике різномаїття сметани. Багато брендів мають майже однакові склади, але на ділі різні продукти можуть поводитися по-різному.

"Телеграф" порівняв сметану від двох популярних виробників, щоб розповісти, чим насправді вона відрізняється.

Для порівняння було обрано продукцію "Президент" та "Ферма" з жирністю 20%. Обидва товари мають схожу ціну і склад, проте відмінності все ж таки знайшлися, і вони можуть бути критичними в деяких випадках.

Склад сметани Ферма

Склад сметани Президент

Деталі

Обидві марки роблять чисту класичну сметану без рослинних жирів, крохмалю, загусників або консервантів. Однак ключова різниця полягає в текстурі, смаковому профілі та обробці :

Сметана "Президент" відрізняється більш щільною, гладкою та стабільною консистенцією. У ній трохи менше вуглеводів/цукрів (3,2 г проти 3,6 г), а за рахунок особливостей гомогенізації вона добре тримає форму. Це ідеальний вибір для крем-супів, соусів, де важлива глянсова текстура, або коли хочеться густішої сметани.

Сметана "Ферма" ближча до класичної домашньої сметани з м’яким, природним вершково-кислим смаком. У неї трохи коротший термін придатності (21 день проти 35 у конкурента), що говорить про більш традиційну температурну обробку вершків.

Сметана

Що це означає

Через різницю в щільності два продукти будуть по-різному поводитися під час готування. Наприклад, м’якіша сметана швидше розтечеться, якщо викласти її поверх гарячої страви.

"Президент" за рахунок більш інтенсивної гомогенізації вершків краще зберігає форму, залишається щільним "кубиком" або "кулькою" і тане поступово.

за рахунок більш інтенсивної гомогенізації вершків краще зберігає форму, залишається щільним "кубиком" або "кулькою" і тане поступово. "Ферма" при контакті з гарячою їжею (наприклад, у тарілці борщу або на гарячому сирнику) швидше віддасть сироватку, розм’якшиться та розтечеться по поверхні.

Якщо вам потрібна сметана для красивої подачі — наприклад, акуратна клякса на борщі, млинцях чи сирниках — "Президент" впорається краще. Якщо ж мета — просто швидко вмішати сметану в страву до однорідного стану, різниці майже не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке з найдешевших морозива виявилося більш якісним : "АТБ" проти "Сільпо".