"Там ду*у підтирають?" Захмарна вартість туалету у Затоці викликала хвилю негатива

Нові розцінки на WC на пляжі здивували туристів

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У Затоці відпочивальники звернули увагу на місцевий туалет. Найбільше здивувала не сама вбиральня, а вартість користування нею.

За відвідування вбиральні доведеться заплатити 50 гривень. Водночас для клієнтів пляжного павільйону Porto Beach діє нижча ціна — 30 гривень. Про це повідомила одна з відпочивальниць у Тhreads під ніком introvertfromzhytomir.

Фото з прайсом швидко розійшлося соцмережами та викликало активне обговорення. Більшість користувачів вважають таку вартість зависокою, особливо з огляду на те, що йдеться про звичайний пляжний туалет.

Реакція мережі на дорогий туалет в Затоці

У коментарях не обійшлося без жартів. Один із користувачів написав, що за 50 гривень там ще повинні допомагати з гігієною. Інший пожартував: "Простіше обіср*тись у труси і купити нові". Дехто іронічно назвав такі розцінки "європейськими цінами", а хтось припустив, що там стоять золоті унітази.

Реакція мережі на дорогий туалет в Затоці

Реакція мережі на дорогий туалет в Затоці

Реакція мережі на дорогий туалет в Затоці

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