"Там жо*у подтирают?" Заоблачная стоимость туалета в Затоке вызвала волну негатива

Новые расценки на WC на пляже удивили туристов

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На Затоке отдыхающие обратили внимание на местный туалет. Больше всего удивил не сам туалет, а стоимость пользования ним.

За посещение туалета придется заплатить 50 гривен. В то же время для клиентов пляжного павильона Porto Beach действует более низкая цена — 30 гривен. Об этом сообщила одна из отдыхающих в Threads под ником introvertfromzhytomir.

Фото с прайсом быстро разошлось соцсетями и вызвало активное обсуждение. Большинство пользователей считают такую стоимость слишком высокой, особенно учитывая, что речь идет об обычном пляжном туалете.

Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

В комментариях не обошлось без шуток. Один из пользователей написал, что за 50 гривен там еще должны помогать с гигиеной. Другой пошутил: "Проще обоср*ться в трусы и купить новые". Некоторые иронически назвали такие расценки "европейскими ценами", а кто-то предположил, что там стоят золотые унитазы.

Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинке, пытавшейся сэкономить на парковке в Одессе.