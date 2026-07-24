Укр

"Там жо*у подтирают?" Заоблачная стоимость туалета в Затоке вызвала волну негатива

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинцы не сдержали эмоций относительно цен на уборную Новость обновлена 24 июля 2026, 13:51
Украинцы не сдержали эмоций относительно цен на уборную. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новые расценки на WC на пляже удивили туристов

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На Затоке отдыхающие обратили внимание на местный туалет. Больше всего удивил не сам туалет, а стоимость пользования ним.

За посещение туалета придется заплатить 50 гривен. В то же время для клиентов пляжного павильона Porto Beach действует более низкая цена — 30 гривен. Об этом сообщила одна из отдыхающих в Threads под ником introvertfromzhytomir.

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Фото с прайсом быстро разошлось соцсетями и вызвало активное обсуждение. Большинство пользователей считают такую стоимость слишком высокой, особенно учитывая, что речь идет об обычном пляжном туалете.

Уборная в Затоке, Одесская область, стоит 30-50 гривен — реакция Тhreads
Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

В комментариях не обошлось без шуток. Один из пользователей написал, что за 50 гривен там еще должны помогать с гигиеной. Другой пошутил: "Проще обоср*ться в трусы и купить новые". Некоторые иронически назвали такие расценки "европейскими ценами", а кто-то предположил, что там стоят золотые унитазы.

Уборная в Затоке, Одесская область, стоит 30-50 гривен — реакция Тhreads
Реакция сети на дорогой туалет в Затоке
Уборная в Затоке, Одесская область, стоит 30-50 гривен — реакция Тhreads
Реакция сети на дорогой туалет в Затоке
Уборная в Затоке, Одесская область, стоит 30-50 гривен — реакция Тhreads
Реакция сети на дорогой туалет в Затоке

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинке, пытавшейся сэкономить на парковке в Одессе.

Теги:
#Одесса #Отдых #Затока