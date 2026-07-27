Дякуємо за врятовані життя! Душевні картинки та привітання з Днем медика 2026

Висловіть подяку тим, хто лікує нас

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У цей понеділок, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника — професійне свято людей, які щодня рятують життя, допомагають долати хвороби та підтримують пацієнтів у найважчі моменти. Це нагода подякувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, парамедикам, лаборантам та всім, хто працює у сфері охорони здоров'я.

Особливого значення це свято набуло під час повномасштабної війни. Українські медики працюють не лише у лікарнях і поліклініках, а й на передовій, у стабілізаційних пунктах, евакуаційних бригадах та прифронтових містах.

Привітати медичних працівників можна добрим словом, телефонним дзвінком або красивою листівкою. Навіть кілька теплих речень здатні підняти настрій тим, хто щодня бере на себе величезну відповідальність за здоров'я інших.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх колег, друзів, близьких і знайомих із професійним святом. Нагадайте медикам, наскільки вони важливі для суспільства.

Привітання у картинках з Днем медика. Фото: lux.fm

Привітання у картинках з Днем медика. Фото: lux.fm

Привітання у картинках з Днем медика. Фото: ХОЧУ

Привітання у картинках з Днем медика. Фото: ХОЧУ

Привітання у картинках з Днем медика. Фото: фейсбук

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна плутати День медика із російською датою. Нову дату професійного свята встановили у 2023 році.