Як в Україні оцінюють гучні заяви Федорова: заявка на владу чи пропозиція домовленостей

Українці вказують на те, що він є частиною тої системи, яку критикує, втративши посаду

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров, повернення якого на посаду вимагають на протестах, записав звернення до українців, де заявив про необхідність проведення виборів та високий рівень корупції у владі. Українці активно обговорюють його заяви.

Своє звернення Федоров опублікував ввечері 18 серпня: у день, коли президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Євгенія Хмари на посаду керівника Міноборони. Зокрема колишній глава МО сказав, що Україна не може залишатися без "повноцінно призначеного" міністра оборони.

"Війна триває, ворог змінює тактику, нам потрібно швидше виробляти зброю, впроваджувати технології, домовлятися з партнерами і щодня ухвалювати критично важливі рішення. У такій ситуації країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Це ненормально", – сказав ексміністр.

Про необхідність проведення виборів

Також Федоров заявив, що в Україні є криза управління. За його словами, демократія не може бути заручницею Росії, тому необхідно провести вибори.

"Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату", – сказав він.

Про корупцію

Федоров наголосив, що корупція під час війни — не просто фінансова проблема, а питання "здатності вижити і перемогти". Він також заявив про системну кризу управління в Україні.

Про кризу управління

За його словами, українці завжди давали владі величезний кредит довіри, особливо під час війни. Однак, наголошує ексміністр, "кредит довіри — це не право робити все без пояснень. Це обов’язок бути ще чеснішим із суспільством".

Резюмуючи, Федоров сказав, що Україна може одночасно воювати й залишатися демократією. Український народ – не спостерігач, а джерело влади, наголосив він.

Як в Україні відреагували на слова Федорова

Мар'яна Безугла

Нардепка пише, що "дещо здивована" відео Федорова, яке називає "відкрите політичне звернення".

"Зрозуміло, що Михайло Альбертович довго тримався, щоб не стати опозицією, але врешті постав перед вибором: здатися чи перейти в опозицію … Водночас активний політичний процес дуже небезпечний, враховуючи війну", — пише вона, нагадуючи, що Федоров сім років працював усередині системи Зеленського, а тепер критикує її.

Олексій Голобуцький

Політолог Олексій Голобуцький вказав на те, що у зверненні Федоров так і не сказав, що відповідальність за систему, яку він розкритикував, лежить на президенті, "бо від нього єдиного виходить вся влада і всі рішення".

"Натомість Федоров обвинувачував парламент, який "не виправдав великого авансу довіри від народу". Парламент, який вже 7 років нічого не вирішує — їм навіть конверти перестали видавати через перехід в статус дрібного декору. В підсумку таких обвинувачень очікувалось щось на кшталт подяки Зеленському за всі його видатні досягнення", — пише він.

Щодо заклику до виборів, то Федоров, пише Голобуцький, ні слова не сказав, як він собі уявляє механізм їх проведення. Але, додає він, ексміністр підтримав свою популярність серед частини виборців. Високі рейтинги Федорова збережуться ще деякий час — якщо в ОП не вигадають якийсь ефективний крок для нейтралізації. За його оцінкою, формат заяви — це швидше презентація, орієнтована на західних лідерів.

"Федоров нагадав Зеленському, що цілком може отримати підтримку Заходу. Можливо, це була пропозиція до домовленостей. А можливо все ж заявка на наступництво у владі", — пише політолог.

Олександр Коваленко

Військовий експерт Олександр Коваленко коротко відповів на звернення Федорова. Він написав, що "тепер все стає на свої місця".

"Конституція? Закон? Амбіції наше все! Так і… ні. Так не переможемо", — пише Коваленко.

Як українці сприйняли звернення Федорова

Українці реагують на звернення Федорова здебільшого критично. Вказують, що Федоров "є частиною тієї влади, криза довіри до якої, на його погляд, існує". Також розмірковують, що Федоров не розкритикував би владу, якби Зеленський повернув його у крісло глави Міноборони, а отже, він просто бореться за посаду.

В Україні тривають протести з вимогою повернути Федорова на пост глави Міноборони

Все це відбувається на тлі протестів, які тривають у різних містах фактично з часу відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітинг відбувся й 18 серпня. Мітингувальники у столиці оголосили про нову акцію 19 серпня о 9:01 під стінами Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Євгенія Хмару, якого Зеленський намагається провести на посаду міністра оборони. Він — генерал-майор СБУ, командир легендарної "Альфи", учасник операції зі звільнення Зміїного та офіцер із багаторічним досвідом у спецслужбі.