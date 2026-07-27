Спасибо за спасенные жизни! Душевные картинки и поздравления с Днем медика 2026

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В этот понедельник, 27 июля, в Украине отмечают День медицинского работника — профессиональный праздник людей, которые каждый день спасают жизнь, помогают преодолевать болезни и поддерживают пациентов в самые тяжелые моменты. Это возможность поблагодарить врачей, медсестры, фельдшеры, парамедики, лаборанты и всех, кто работает в сфере здравоохранения.

Особое значение этот праздник приобрел во время полномасштабной войны. Украинские медики работают не только в больницах и поликлиниках, но и на передовой, стабилизационных пунктах, эвакуационных бригадах и прифронтовых городах.

Поздравить медицинских работников можно добрым словом, телефонным звонком или красивой открыткой. Даже несколько тёплых предложений способны поднять настроение тем, кто ежедневно берет на себя огромную ответственность за здоровье других.

"Телеграф" собрал для вас яркие картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить своих коллег, друзей, близких и знакомых с профессиональным праздником. Напомните медикам, как они важны для общества.

Поздравления в картинках с Днем медика. Фото: lux.fm

Поздравления в картинках с Днем медика. Фото: lux.fm

Поздравления в картинках с Днем медика. Фото: ХОЧУ

Поздравления в картинках с Днем медика. Фото: ХОЧУ

Поздравления в картинках с Днем медика. Фото: фейсбук

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя путать День медика с российской датой. Новую дату профессионального праздника установили в 2023 году.