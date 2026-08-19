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Мільйонер на державних харчах: як нардеп Кириченко отримує компенсацію за житло, де не живе, та за проїзд, маючи 13 авто

Автор
Женя Хамстер
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Автор
Микола Кириченко
Микола Кириченко. Фото Колаж "Телеграфу"

Народний обранець не забуває користуватися бюджетними пільгами

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Поки країна затягує паски, окремі народні обранці продовжують користуватися бюджетними пільгами, які часто виглядають як відверте знущання. Один з найбагатших аграріїв парламенту, Микола Кириченко, роками отримує компенсацію за оренду квартири та проїзд.

Ми з’ясували, що орендодавиця депутата давно про нього забула, а його родина тим часом купила елітну нерухомість у столиці.

Подробиці – в матеріалі.

Аграрний магнат із депутатським значком

Микола Кириченко, якому наразі 42 роки, прийшов у політику як успішний аграрний бізнесмен із Харківщини. Його шлях почався ще у 2002 році з реєстрації ФОП, а згодом він збудував справжню сільськогосподарську імперію, до якої входили фермерські господарства "Кириченко М." (у 2023 році отримало назву "Агро-Борова") та "Юг", приватна агрофірма "Злагода" тощо.

Микола Кириченко
Микола Кириченко

Кириченко обирався до Харківської обласної ради, де і отримав свій перший "антикорупційний досвід". Зокрема депутат забув подати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а йшлося про придбання у 2017-2018 роках 48 земельних ділянок загальною вартістю 4,6 млн грн. Справа дійшла до суду, Кириченко провину визнав, пославшись на "правову необізнаність". Покаранням став штраф у 1 700 грн та внесення даних до Держреєстру осіб, які вчинили корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення.

Статус народного депутата (обраний до ВР від партії "Слуга народу") не додав Кириченку дисциплінованості у звітності. За результатами перевірки його декларації за 2020 рік, НАЗК зафіксувало недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн. "Забудькуватість" знову торкнулася земельних активів – нардеп не вказав 4 ділянки, а щодо ще кількох десятків подав некоректні відомості про їхні кадастрові номери та вартість. Крім того, він приховав інформацію про будинок у селі Довгеньке Ізюмського району, де був прописаний. Плюс "не показав" елітний Range Rover L405, придбаний дружиною у лізинг майже за 5 млн грн.

Фрагмент висновку НАЗК
Фрагмент висновку НАЗК

Статки родини Кириченка вражають і зараз. Згідно з останніми даними, у власності депутата 268 об’єктів нерухомості – це гектари чорнозему на Харківщині. Готівкові заощадження сім’ї також не вказують на скруту: за результатами 2025 року нардеп задекларував 650 тис. доларів США та 1,5 млн грн.

Особливої уваги заслуговує автопарк Миколи Кириченка. У реєстрі МВС за ним значаться 13 записів про транспортні засоби. В переліку 5 вантажних КАмАЗів, 2 спеціалізовані причепи СЗАП, 2 ВАЗи, решта – сучасні позашляховики. Останні придбання датовані 2024 роком – депутат купив Mitsubishi Pajero Sport (2011 р.в.) за 385 тис. грн, а протягом 2025 – три автомобілі Renault Duster. Одна з автівок 2013 р.в., як випливає з декларацій, обійшлася у 490 тис. грн, вартість ще двох позначена як "не відома".

Квартира-привид та елітні Липки

Попри колосальні статки, Микола Кириченко щомісяця справно подає заяви на отримання компенсації за винайм житла у столиці (суми коливаються від 19,5 до 20 тис. грн на місяць). На основі аналізу платіжних трансакцій Апарату ВРУ, ми підрахували, що у 2025 році по цій статті нардеп отримав 173,9 тис. грн, а з початку 2026 року – ще 79 тис. грн.

Трансакція з оплати компенсації вартості оренди житла
Трансакція з оплати компенсації вартості оренди житла

В декларації нардепа є рядок про оренду квартири у громадянки "Торщина Інна". Проте журналісти "Телеграфу" виявили низку дивних моментів: площа об’єкта в документах не вказана, а людину з такими даними у відповідних базах знайти не вдалося.

Натомість з'ясувалося, що здачею нерухомості у столиці займається ФОП Торшина Інна Володимирівна (прізвище через "ш", а не "щ", як в декларації нардепа). Ми додзвонилися по пані Торшиної, яка запевнила: Микола Кириченко не орендує у неї житло вже як мінімум два роки. За її словами, стосунки з нардепом були формальними і обмежувалися питаннями оренди.

Інформація щодо квартири. Скриншот декларації
Інформація щодо квартири. Скриншот декларації

Звісно, можна припустити, що Микола Олександрович знову "забув" змінити дані про оренду. Проте жодних інших відомостей про наймання у відкритих реєстрах не знайдено, а компенсація продовжує нараховуватися за старою схемою.

Ситуація виглядає ще більш абсурдною, якщо знову таки подивитися на дані про майновий стан родини. Офіційно в декларації Кириченко вказує місцем фактичного проживання будинок площею 107,4 кв. м у селі Вище Солоне на Харківщині, яке належить його 70-річній матері, Лідії Миколаївні. Крім того, він має право користування квартирою дружини Яни у смт Борова.

Проте жити в Києві за державний кошт мільйонер продовжує навіть тоді, коли його родина обзавелася власними "квадратами" у столиці. Адже в кінці січня 2026 року мати нардепа придбала квартиру площею 48 кв. м у будинку №14-А по вул. Андрія Верхогляда (ЖК Delmar). Це буквально по сусідству від будинків, що належать до ЖК "Новопечерські Липки", де орендував житло Кириченко (принаймні тут має у власності квартири ФОП Торшина).

Будинок 14-А по вулиці Андрія Верхогляда у Києві
Будинок 14-А по вулиці Андрія Верхогляда у Києві

Зазначимо також, що попри наявність автівок нардеп регулярно отримує компенсацію за проїзд. Наприклад, у 2025 загалом це було 11 виплат на загальну суму 82,5 млн грн, а у 2026 році – вже 30 тис. грн.

Золоті відпустки

На початку 2026 року Кириченко отримав ще два вагомі "подарунки" від держави – компенсації за невикористані відпустки на загальну суму 494,6 тис. грн. Навіть цієї суми, якщо не брати до уваги інші статки депутата ВР, цілком би вистачило на оплату оренди житла у столиці.

Інформація щодо компенсації за невикористані відпустки. Скриншот декларації
Інформація щодо компенсації за невикористані відпустки. Скриншот декларації

Проте Кириченко обрав інший шлях. Варто визнати: вказуючи місце проживання на Харківщині та оренду у Києві, нардеп юридично нібито дотримується правил. Адже формально закон "Про статус народного депутата України" дає обранцям право на компенсацію оренди житла, якщо вони не мають у Києві нерухомості у власності та прописані далі ніж за 30 км від столиці.

Проте постає етична дилема. Чи припустимо отримувати компенсацію за житло, яке фактично не орендуєш, і якщо члени твоєї родини мають нерухомість у столиці, та отримувати кошти за проїзд, маючи у власності елітний автопарк? "Телеграф" звернувся до Миколи Кириченка з такими питаннями та попросив прояснити ситуацію з винаймом житла у столиці.

Натомість ситуація з "примарною" орендою Кириченка підсвічує системну проблему, відсутність реального контролю за цільовим використанням депутатських виплат. Ми направили запит до Апарату Верховної Ради України з проханням роз’яснити, чи є можливість верифікувати дані, які надають депутати, претендуючи на компенсації, і чи можуть народні обранці отримати відмову, якщо мають чималі статки.

Маючи об’єктивні сумніви щодо реальності оренди житла Кириченком – від систематичних помилок у прізвищі власниці до приховування площі об’єкта та спростування факту проживання пані Торшиною, – "Телеграф" офіційно звертається до НАЗК. Ми просимо Агентство надати правову оцінку фактам отримання державних коштів за житло, у якому народний обранець не мешкає.

Теги:
#Нерухомість #Корупція #Депутати #Нардеп #Декларації