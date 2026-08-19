Мільйонер на державних харчах: як нардеп Кириченко отримує компенсацію за житло, де не живе, та за проїзд, маючи 13 авто

Народний обранець не забуває користуватися бюджетними пільгами

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Поки країна затягує паски, окремі народні обранці продовжують користуватися бюджетними пільгами, які часто виглядають як відверте знущання. Один з найбагатших аграріїв парламенту, Микола Кириченко, роками отримує компенсацію за оренду квартири та проїзд.

Ми з’ясували, що орендодавиця депутата давно про нього забула, а його родина тим часом купила елітну нерухомість у столиці.

Подробиці – в матеріалі.

Аграрний магнат із депутатським значком

Микола Кириченко, якому наразі 42 роки, прийшов у політику як успішний аграрний бізнесмен із Харківщини. Його шлях почався ще у 2002 році з реєстрації ФОП, а згодом він збудував справжню сільськогосподарську імперію, до якої входили фермерські господарства "Кириченко М." (у 2023 році отримало назву "Агро-Борова") та "Юг", приватна агрофірма "Злагода" тощо.

Микола Кириченко

Кириченко обирався до Харківської обласної ради, де і отримав свій перший "антикорупційний досвід". Зокрема депутат забув подати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а йшлося про придбання у 2017-2018 роках 48 земельних ділянок загальною вартістю 4,6 млн грн. Справа дійшла до суду, Кириченко провину визнав, пославшись на "правову необізнаність". Покаранням став штраф у 1 700 грн та внесення даних до Держреєстру осіб, які вчинили корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення.

Статус народного депутата (обраний до ВР від партії "Слуга народу") не додав Кириченку дисциплінованості у звітності. За результатами перевірки його декларації за 2020 рік, НАЗК зафіксувало недостовірні відомості на суму 1,6 млн грн. "Забудькуватість" знову торкнулася земельних активів – нардеп не вказав 4 ділянки, а щодо ще кількох десятків подав некоректні відомості про їхні кадастрові номери та вартість. Крім того, він приховав інформацію про будинок у селі Довгеньке Ізюмського району, де був прописаний. Плюс "не показав" елітний Range Rover L405, придбаний дружиною у лізинг майже за 5 млн грн.

Фрагмент висновку НАЗК

Статки родини Кириченка вражають і зараз. Згідно з останніми даними, у власності депутата 268 об’єктів нерухомості – це гектари чорнозему на Харківщині. Готівкові заощадження сім’ї також не вказують на скруту: за результатами 2025 року нардеп задекларував 650 тис. доларів США та 1,5 млн грн.

Особливої уваги заслуговує автопарк Миколи Кириченка. У реєстрі МВС за ним значаться 13 записів про транспортні засоби. В переліку 5 вантажних КАмАЗів, 2 спеціалізовані причепи СЗАП, 2 ВАЗи, решта – сучасні позашляховики. Останні придбання датовані 2024 роком – депутат купив Mitsubishi Pajero Sport (2011 р.в.) за 385 тис. грн, а протягом 2025 – три автомобілі Renault Duster. Одна з автівок 2013 р.в., як випливає з декларацій, обійшлася у 490 тис. грн, вартість ще двох позначена як "не відома".

Квартира-привид та елітні Липки

Попри колосальні статки, Микола Кириченко щомісяця справно подає заяви на отримання компенсації за винайм житла у столиці (суми коливаються від 19,5 до 20 тис. грн на місяць). На основі аналізу платіжних трансакцій Апарату ВРУ, ми підрахували, що у 2025 році по цій статті нардеп отримав 173,9 тис. грн, а з початку 2026 року – ще 79 тис. грн.

Трансакція з оплати компенсації вартості оренди житла

В декларації нардепа є рядок про оренду квартири у громадянки "Торщина Інна". Проте журналісти "Телеграфу" виявили низку дивних моментів: площа об’єкта в документах не вказана, а людину з такими даними у відповідних базах знайти не вдалося.

Натомість з'ясувалося, що здачею нерухомості у столиці займається ФОП Торшина Інна Володимирівна (прізвище через "ш", а не "щ", як в декларації нардепа). Ми додзвонилися по пані Торшиної, яка запевнила: Микола Кириченко не орендує у неї житло вже як мінімум два роки. За її словами, стосунки з нардепом були формальними і обмежувалися питаннями оренди.

Інформація щодо квартири. Скриншот декларації

Звісно, можна припустити, що Микола Олександрович знову "забув" змінити дані про оренду. Проте жодних інших відомостей про наймання у відкритих реєстрах не знайдено, а компенсація продовжує нараховуватися за старою схемою.

Ситуація виглядає ще більш абсурдною, якщо знову таки подивитися на дані про майновий стан родини. Офіційно в декларації Кириченко вказує місцем фактичного проживання будинок площею 107,4 кв. м у селі Вище Солоне на Харківщині, яке належить його 70-річній матері, Лідії Миколаївні. Крім того, він має право користування квартирою дружини Яни у смт Борова.

Проте жити в Києві за державний кошт мільйонер продовжує навіть тоді, коли його родина обзавелася власними "квадратами" у столиці. Адже в кінці січня 2026 року мати нардепа придбала квартиру площею 48 кв. м у будинку №14-А по вул. Андрія Верхогляда (ЖК Delmar). Це буквально по сусідству від будинків, що належать до ЖК "Новопечерські Липки", де орендував житло Кириченко (принаймні тут має у власності квартири ФОП Торшина).

Будинок 14-А по вулиці Андрія Верхогляда у Києві

Зазначимо також, що попри наявність автівок нардеп регулярно отримує компенсацію за проїзд. Наприклад, у 2025 загалом це було 11 виплат на загальну суму 82,5 млн грн, а у 2026 році – вже 30 тис. грн.

Золоті відпустки

На початку 2026 року Кириченко отримав ще два вагомі "подарунки" від держави – компенсації за невикористані відпустки на загальну суму 494,6 тис. грн. Навіть цієї суми, якщо не брати до уваги інші статки депутата ВР, цілком би вистачило на оплату оренди житла у столиці.

Інформація щодо компенсації за невикористані відпустки. Скриншот декларації

Проте Кириченко обрав інший шлях. Варто визнати: вказуючи місце проживання на Харківщині та оренду у Києві, нардеп юридично нібито дотримується правил. Адже формально закон "Про статус народного депутата України" дає обранцям право на компенсацію оренди житла, якщо вони не мають у Києві нерухомості у власності та прописані далі ніж за 30 км від столиці.

Проте постає етична дилема. Чи припустимо отримувати компенсацію за житло, яке фактично не орендуєш, і якщо члени твоєї родини мають нерухомість у столиці, та отримувати кошти за проїзд, маючи у власності елітний автопарк? "Телеграф" звернувся до Миколи Кириченка з такими питаннями та попросив прояснити ситуацію з винаймом житла у столиці.

Натомість ситуація з "примарною" орендою Кириченка підсвічує системну проблему, відсутність реального контролю за цільовим використанням депутатських виплат. Ми направили запит до Апарату Верховної Ради України з проханням роз’яснити, чи є можливість верифікувати дані, які надають депутати, претендуючи на компенсації, і чи можуть народні обранці отримати відмову, якщо мають чималі статки.

Маючи об’єктивні сумніви щодо реальності оренди житла Кириченком – від систематичних помилок у прізвищі власниці до приховування площі об’єкта та спростування факту проживання пані Торшиною, – "Телеграф" офіційно звертається до НАЗК. Ми просимо Агентство надати правову оцінку фактам отримання державних коштів за житло, у якому народний обранець не мешкає.