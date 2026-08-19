Скромність та ціна вражають: Головнокомандувач ЗСУ Драпатий носить легендарний годинник (фото)

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий засвітив годинник за 40 євро (трохи більш як 2000 гривень). Генерал-майор носить недорогий, але легендарний аксесуар — Casio A168WA-1.

Про цей годинник "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. За його словами, модель вийшла у 1995 році. Фактично Casio A168WA-1 стали оновленою версією легендарного F-91W — найпопулярнішого годинника у світі, який було проданого тиражем понад 100 млн екземплярів.

Який годинник носить Драпатий

Годинник, який носить Драпатий, має покращену підсвітку, секундомір, таймер, будильник, відображення дати та 12/24-годинний формат. Всі ці функції поміщаються у компактний корпус 38,6 мм.

До слова, Драпатий не єдиний з відомих військових, хто обрав скромний та практичний годинник Casio. Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Денис "Редіс" Прокопенко носить японський цифровий годинник CASIO з популярної лінійки W-218. В українських магазинах вартість такого годинника знаходиться в межах 2-3 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Львова Садовий здивував скромним годинником за копійки. Очільник міста Лева обрав модель Swatch Elementary SUOB728 з білим циферблатом, чорним корпусом та яскравими кольоровими стрілками. Такий годинник коштує 1500-1700 гривень.