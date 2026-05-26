Чому легендарний напій назвали саме "Живчик": не просто яблуко

Він з'явився наприкінці 90-х років

"Живчик" вже понад два десятиліття є одним з найпопулярніших напоїв в Україні. Словом "живчик" у деяких регіонах нашої країни називають рухливу та непосидючу людину, саме тому так назвали напій, який завдяки вмісту яблучного соку додає енергії та здоров'я.

Про це розповів президент ПрАТ "Оболонь" Олександр Слободян в інтерв'ю Forbes. Саме він був автором ідеї створення власного українського безалкогольного напою. Він мав бути доступний, натуральнішим за імпортні аналоги та зрозумілим для українців.

Головною цільовою аудиторією майбутнього продукту були діти та батьки, тому був створений бренд-герой в мультиплікаційному стилі – яблуко Живчик. Назва і герой разом створюють образ, з яким маленьким споживачам легко себе асоціювати.

Яблуко "Живчик". Фото: "Оболонь"

Як виникла ідея створити корисний газований напій

Ще підлітком Олександр Слободян звернув увагу, що в багатьох регіонах України яблука пропадають, бо рясний врожай просто нема куди дівати. Вже працюючи у компанії "Оболонь" це враження дало поштовх створенню напою з вмістом яблучного соку.

"Із самого початку ми націлилися на натуральний продукт: метою було запропонувати споживачам не лише смак, а й користь. Окрім натурального яблучного соку, ми вирішили додати екстракт ехінацеї та вітамін C. Перевагою також стало те, що в розпорядженні тільки нашого київського заводу є понад 10 артезіанських свердловин. Вода з глибин юрського горизонту (290 м) і зараз забезпечує нашим напоям особливий смак і чистоту", — розповів Олександр Слободян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий товар від "Живчика" розбурхав мережу. Одна з українок розповіла, що виявила на полицях магазинів "прозору" версію цього напою.