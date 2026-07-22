Скандал довкола нового "Живчика" не затихає: з чим плутають пляшки

Виробник уже пішов на поступки

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Українці продовжують жартувати над новим дизайном культового напою "Живчик". Пляшки з "шипучкою" порівнюють з олією.

Нові іронічні коментарі з’явилися у соціальній мережі Threads. Одна з користувачок опублікувала пляшку газованки з таким підписом:

"Уявіть розчарування, коли вже розігрів сковороду", — іронічно пише дівчина.

Багато коментаторів підтримали думку авторки і не стали себе стримувати в жартах. Серед них, зокрема, були такі:

А хтось в цей момент уже випив половину "Олейни".

А я спочатку і не зрозуміла, що це "Живчик".

Пастка для чоловіків — "Оо олія по акції".

Буквально сьогодні купив "Живчик", дівчина каже "навіщо тобі олія?".

Мало того, що в сковорідку "Живчика" налив, так і етикетка ще такі жести показує ніби рада цьому.

Це вже не Живчик, а газований газлайтер.

Нагадаємо, у червні 2026 року виробник солодкого напою "Живчик" вперше за 27 років радикально змінив дизайн, який багатьом не припав до смаку. Українці "штампували" меми у соцмережах та просили повернути все як було. Скандал дійшов до того, що виробнику довелося прислухатися до думки людей і залишити у продажу два варіанти дизайну – старий та оновлений.

Новий дизайн Живчика

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала новинку морозива у "Сільпо" від популярного виробника.