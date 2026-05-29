Рус

"Ви що наробили?" Новий дизайн "Живчика" викликав жарти і меми

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Солодкий напій Новина оновлена 29 травня 2026, 22:14
Солодкий напій. Фото Колаж, "Телеграф"

Легендарне яблуко не впізнати

Користувачі в мережі не оцінили зміну дизайну легендарного напою "Живчик". Українці створили чимало мемів та закликали виробників повернути все як було.

Про зміну упакування компанія повідомила на офіційній сторінці бренду в Threads. За її словами, "Живчик" виріс та змінився, однак українці не оцінили нове пакування.

Тепер замість культового милого яблучка на упаковці намальовано те саме яблуко, але у сучасній графіці. Окрім того, змінився й логотип бренду. Зараз впізнати в напої легенду досить важко.

Як виглядає нова пляшка Живчика
Як виглядає нова пляшка "Живчика"

До слова, легендарне яблуко "Живчика" існувало з моменту створення бренду, а саме з 1999 року. Тобто його суттєво не змінювали понад 20 років. Однак наразі компанія вирішила, що час "Живчику" вирости та подорослішати.

Українці вже з цього приводу створили чимало мемів та жартів. Багато людей закликають компанію повернути класику. Люди писали:

  • Більше не наш козак.
Меми про новий Живчик
Меми про новий Живчик
  • Поверніть цю легенду!
Меми про новий Живчик
Меми про новий Живчик
  • Що ви наробили?! Верніть як було.
  • Продам колекційні екземпляри.
  • З усією повагою до дизайнера, але, що ви наробили з етикеткою.
  • Верніть як було.
  • Ви з глузду з'їхали???!!! Це не Живчик! Це пиво "Жигульовське".
  • Я з вами більше не спілкуюсь, до побачення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала новинку морозива у "Сільпо" від популярного виробника.

Теги:
#Жарти #Дизайн #Меми #Живчик