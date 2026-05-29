"Ви що наробили?" Новий дизайн "Живчика" викликав жарти і меми

Легендарне яблуко не впізнати

Користувачі в мережі не оцінили зміну дизайну легендарного напою "Живчик". Українці створили чимало мемів та закликали виробників повернути все як було.

Про зміну упакування компанія повідомила на офіційній сторінці бренду в Threads. За її словами, "Живчик" виріс та змінився, однак українці не оцінили нове пакування.

Тепер замість культового милого яблучка на упаковці намальовано те саме яблуко, але у сучасній графіці. Окрім того, змінився й логотип бренду. Зараз впізнати в напої легенду досить важко.

Як виглядає нова пляшка "Живчика"

До слова, легендарне яблуко "Живчика" існувало з моменту створення бренду, а саме з 1999 року. Тобто його суттєво не змінювали понад 20 років. Однак наразі компанія вирішила, що час "Живчику" вирости та подорослішати.

Українці вже з цього приводу створили чимало мемів та жартів. Багато людей закликають компанію повернути класику. Люди писали:

Більше не наш козак.

Меми про новий Живчик

Поверніть цю легенду!

Меми про новий Живчик

Що ви наробили?! Верніть як було.

Продам колекційні екземпляри.

З усією повагою до дизайнера, але, що ви наробили з етикеткою.

Верніть як було.

Ви з глузду з'їхали???!!! Це не Живчик! Це пиво "Жигульовське".

Я з вами більше не спілкуюсь, до побачення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала новинку морозива у "Сільпо" від популярного виробника.