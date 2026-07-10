Плитка на кухні – у минулому: новий тренд дозволяє оновити підлогу без пилу і шуму

Все більше власників квартир відмовляються від демонтажу плитки, обираючи швидший і дешевший спосіб оновлення кухні

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Кухонна плитка десятиліттями вважалася найкращим покриттям для кухні, але тепер у дизайнерів інтер'єру з'явився новий фаворит. У 2026 році все більшої популярності набирає технологія монтажу нового покриття поверх старого.

Це дозволяє уникнути масштабного ремонту та будівельного безладу, пише іспанське видання OK Diario.

Суть рішення полягає в тому, що стару плитку не потрібно демонтувати. Якщо вона міцно тримається, а поверхня залишається рівною, зверху можна укласти нове покриття. Так ремонт займає лише один-два дні і не потребує вивезення будівельного сміття.

Найчастіше для такого способу використовують вінілову підлогу. Вона добре переносить підвищену вологість, перепади температур і щоденні навантаження, тому чудово підходить саме для кухонних приміщень. Крім того, сучасні моделі реалістично імітують дерево, натуральний камінь або кераміку.

Монтаж не займе багато часу

Ще одна перевага матеріалу — простий монтаж. Багато моделей обладнані замковою системою або самоклейною основою, що значно пришвидшує встановлення. У деяких випадках упоратися з укладанням можна навіть без допомоги майстрів, якщо старе покриття перебуває у хорошому стані.

Важливим аргументом є й комфорт під час ремонту. На відміну від традиційної заміни плитки, мешканцям не доводиться жити серед пилу та шуму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зробити маленьку кухню світлішою і візуально більшою.