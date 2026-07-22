Штори та жалюзі йдуть у минуле. Який затишний тренд "захоплює" вікна

Такий захист можна встановити як зсередини, так і зовні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Важкі штори та жалюзі, що збирають пил, йдуть у минуле. На зміну їм приходить рішення, яке вважалося застарілим, проте зараз повертається в моду.

Йдеться про віконниці — рухомі щитки або стулки (з дерева, металу чи пластику), які встановлюються на вікна ззовні або зсередини. Вони не лише захищають приміщення від сонця, але також є стильним елементом декору фасадів та інтер'єрів. Як розповідає сайт shuttercraft, віконниці є ідеальною альтернативою жалюзі, бо мають кращий вигляд та є більш зручними.

Віконниці наших прабабусь. Фото: Вікіпедія

Є різні варіанти віконниць — суцільні, які використовувалися в старі часи. Також можна обрати віконниці з ламелями, вони дають більший простір для затінення та освітлення. Для приватних будинків можна обрати віконниці, що встановлюються з зовнішньої частини вікна.

Віконниці додають інтер'єру затишності. Фото: shuttercraft.co.uk

Бувають віконниці на все вікно, або на частину рами. Ще одна перевага такого рішення — віконниці легко чистити та мити. Як стверджують виробники, вони також зазвичай слугують довше, ніж штори та жалюзі, до кінця зберігаючи стильний вигляд та функціональність.

Віконниці можуть закривати лише частину вікна. Фото: shuttercraft.co.uk

Раніше "Телеграф" розповідав, що білі стіни відходять у минуле. Новий тренд зробить кімнати просторішими.